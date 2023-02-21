قمة الرعب والثأر بين ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب ثمن النهائي، واستعاد ليفربول توازنه في الدوري الإنجليزي بفوزين ثمينين، على حساب جاره إيفرتون ومضيفه نيوكاسل بنتيجة واحدة (2-صفر)، منعشًا آماله مجددًا في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، وقلص ليفربول الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين توتنهام، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، علمًا بأن رجال المدرب الألماني يورغن كلوب يملكون مباراة مؤجلة.

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ليفربول يستضيف ريال مدريد بروح معنوية عالية، ويركز كلوب على محاولته قيادة فريقه إلى الفوز بلقب المسابقة، للمرة الثانية تحت إشرافه، وكان ليفربول، الفائز باللقب 6 مرات، سيحقق مزيدًا من التتويجات في المسابقة القارية الأم في عهد كلوب، لو لم يكن ريال مدريد في طريقه، حيث تغلب العملاق الإسباني على ليفربول في نهائي 2018، وأقصاه في ربع نهائي 2021، وتغلب عليه في نهائي الموسم الماضي بهدف.

خسارة مؤلمة في النسخة الأخيرة

لم يتغلب ليفربول على ريال مدريد منذ ثمن نهائي العام 2009، حين فاز عليه ذهابًا وإيابًا بهدف في مدريد، ورباعية نظيفة في أنفيلد، وكانت خسارة العام الماضي مؤلمة، حيث أنهت مطاردة ليفربول للرباعية التاريخية، فاكتفى بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، ودفع ليفربول الثمن غاليًا في الموسم الجاري، بفقدانه لقبي الكأسين المحليين، وابتعاده كثيرًا عن المنافسة على لقب الدوري.

الإطاحة بالنادي الملكي ستكون بمثابة تضميد للجراح ونهضة نحو المباراة النهائية المقررة في اسطنبول، مسرح الفوز التاريخي للنادي على ميلان الإيطالي في نهائي 2005، بعد موسم شابته مشكلات دفاعية، ويعول كلوب على نجاح فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتيه الأخيرتين، وهو إنجاز لم ينجح في تحقيقه في الدوري منذ أكتوبر الماضي.

ويدخل ريال مدريد المباراة وفي جعبته 4 انتصارات متتالية، ومنتشيًا بتتويجه بطلًا لمونديال الأندية في المغرب، حيث تكتسي المسابقة القارية العريقة أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الملكي، وقد تكون المنقذ الوحيد لموسمه؛ حيث يتخلف بفارق 8 نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» الإسبانية، وينتظره كلاسيكو ذهابًا وإيابًا مع الأخير في نصف نهائي مسابقة كأس الملك المحلية.

عودة لبنزيمة منتظرة بعد فترة راحة

وأراح المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة، السبت، في رحلته إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، حين خرج الفريق الملكي فائزًا (2-صفر)، وعودة بنزيمة الذي سجل 14 هدفًا هذا الموسم، ستزيد من قوة هجوم الريال الذي كان يعول على الأجنحة لسد الفراغ الذي تركه، خصوصًا على البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور صاحب هدف التتويج في مرمى ليفربول بدوري الأبطال الموسم الماضي.

ويحرم ريال مدريد من جهود لاعبي الوسط الألماني توني كروس، والفرنسي أوريليان تشواميني، بسبب نزلة برد، ويأمل أنشيلوتي استعادتهما قبل مواجهة أتلتيكو السبت المقبل.