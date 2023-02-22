رئيس إنتر التنفيذي: لوكاكو ليس جاهزًا بعد للدخول للتشكيلة الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بيبي ماروتا أن مهاجم الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو غير جاهز فنيا بعد للدخول في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأضاف ماروتا: «لماذا لوكاكو على دكة البدلاء الليلة؟ روميلو لديه 103 كجم ليحمله على كتفيه، يجب أن يكون لائقاً جسدياً. إنه ليس جاهزاً بنسبة 100% بعد، يجب أن يعود إلى أفضل شكل»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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«نتوقع الكثير من روميلو»

وأضاف بيبي ماروتا: «نتوقع أن يقوم روميلو بأشياء عظيمة في الجزء الثاني من الموسم، نحن نعوّل عليه كثيراً».

وتعرّض روميلو لوكاكو العائد لصفوف إنتر مرة أخرى بصفقة إعارة لمدة سنة قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة مع فريقه منذ كأس العالم 2022.