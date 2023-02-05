أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يحتضن ملعب جوزيبي مياتزا، الأحد، «ديربي الغضب» بين إنتر وميلان، في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023، بعد مرور أسبوعين على المواجهة بينهما في مباراة كأس السوبر الإيطالي، يتجدد الصراع بين ميلان وجاره إنتر ميلان.

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كان إنتر قد وجه صدمة قوية إلى جاره ميلان، وتغلب عليه (3-0) في السوبر الإيطالي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، لينتزع إنتر اللقب الغالي ويستعيد بعض الثقة بعد مسيرة مخيبة للآمال في الدوري الإيطالي في النصف الأول من الموسم، ورغم ابتعاد كلا الفريقين منطقيا عن دائرة المنافسة على اللقب في ظل الفارق الهائل، الذي يفصل كل منهما عن المتصدر نابولي، تحظى قمة ميلان بأهمية بالغة.

ميلان يبحث عن الثأر وتصحيح الوضع

بخلاف الاهتمام والجماهيرية التي تحظى بها القمة الإيطالية، بات ميلان في حاجة إلى الفوز بالمباراة، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره في مواجهة إنتر الذي استعاد كثيرا من اتزانه في الآونة الأخيرة، ويحتاج ميلان للثأر من جاره ومنافسه التقليدي العنيد بعد الهزيمة أمامه في السوبر، رغم فوز ميلان على إنتر ميلان (3-2) في ذهاب الدوري هذا الموسم.

يضمن الفوز لميلان تقدمه على منافسه إنتر في جدول المسابقة، بعد تراجع ميلان حامل لقب البطولة إلى المركز السابع برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الذي يحتل المركز الثاني، وتلقى ميلان صدمتين متتاليتين في الدوري حيث خسر (0-4) أمام لاتسيو ثم (2-5) أمام ساسولو، بعد الهزيمة الثقيلة أمام إنتر في السوبر، لتزيد مباراة «الديربي» مسؤولية.