«ريمونتادا» مهمة لإنتر.. وتعادل مثير لإمبولي وتورينو في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه كريمونيزي إلى فوز (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع تورينو (2-2)، وتقدم كريمونيزي بهدف سجله ديفيد أوكيريكي في الدقيقة الـ11.

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تعادل إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ21 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ65، صانعا «ريمونتادا» مهمة للإنتر، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق إمبولي مع ضيفه تورينو (2-2)، وسجل هدفي إمبولي سبيستيان لوبيرتو ورازافان مارين في الدقيقتين 37 و69 ، فيما سجل هدفي تورينو صامويل ريتشي وأنتونيو سانابريا في الدقيقتين الـ82 و85.

ورفع إمبولي رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، كما رفع تورينو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.