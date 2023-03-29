وكيل أعماله: على الجماهير ألا تقلق.. باستوني يحب إنتر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل أعمال اللاعب أليساندرو باستوني أن موكله مشجع لفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب في تمديد عقده مع النادي والبقاء لأطول فترة ممكنة، مطمئنا جماهير «النيراتزوري».

وقال تينتي في تصريحات صحفية اليوم: «اجتمعت أنا وباستوني مع مجلس إدارة إنتر اليوم لمناقشة تمديد العقد، الذي ينتهي في يونيو 2024»، وفق «سكاي سبورت».

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وتابع: «سيتبع ذلك مزيد الاجتماعات. إنه مشجع للإنتر ويريد البقاء، لذا يجب على المشجعين ألا يفزعوا على الإطلاق».