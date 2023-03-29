وكيل أعماله: على الجماهير ألا تقلق.. باستوني يحب إنتر

أكد وكيل أعمال اللاعب أليساندرو باستوني أن موكله مشجع لفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب في تمديد عقده مع النادي والبقاء لأطول فترة ممكنة، مطمئنا جماهير «النيراتزوري».
وقال تينتي في تصريحات صحفية اليوم: «اجتمعت أنا وباستوني مع مجلس إدارة إنتر اليوم لمناقشة تمديد العقد، الذي ينتهي في يونيو 2024»، وفق «سكاي سبورت».
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وتابع: «سيتبع ذلك مزيد الاجتماعات. إنه مشجع للإنتر ويريد البقاء، لذا يجب على المشجعين ألا يفزعوا على الإطلاق».
الجماهير خائفة
وتخشى جماهير إنتر من تكرار مسلسل انتقال لاعبي الفريق مجانا إلى فرق أخرى، مع انتهاء عقودهم، كما فعل مدافع الفريق ميلان سكرينيار، الذي اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يجدد عقده مع الفريق الإيطالي.
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