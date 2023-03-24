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إدين دزيكو يثير قلق إنتر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 05:15 مساء
إدين دزيكو يثير قلق إنتر
لاعب إنتر ميلان الإيطالي إدين دزيكو. (أرشيفية: الإنترنت)
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جلس مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إدين دزيكو على مقاعد البدلاء، مساء أمس الخميس، طوال المباراة التي فاز بها منتخب بلاده البوسنة ضد آيسلندا بثلاثية نظيفة، في اليوم الأول من تصفيات بطولة أوروبا 2024، ليثير قلق فريقه إنتر حيال جاهزيته للمباريات المقبلة.

وأوضح مدرب البوسنة فاروق هادزيبيجيتش: «دزيكو أصيب في ظهره في آخر جلسة تدريبية قبل المباراة، لذا لم يكن متاحًا. نتمنى تعافيه في المباراة المقبلة مساء الأحد في سلوفاكيا»، وفق ما نشره «كالتشيو ميركاتو».

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فيما عاد المدافع ميلان سكرينيار إلى ميلان، حيث يواصل العلاج من إصابة على مستوى الظهر، ما يعني غيابه عن مواجهة زميله في الفريق دزيكو، القادم مع منتخب بلاده إلى سلوفاكيا.

لاوتارو مع الأرجنتين
ولعب لاوتارو مارتينيز الشوط الثاني في فوز الأرجنتين الودي بهدفين نظيفين على بنما في بوينس آيرس الأرجنتينية، بينما يشارك الليلة روميلو لوكاكو مع بلجيكا في السويد.

في غضون ذلك، يعمل باستوني وديماركو وجوسينز المصابون في مركز تدريبات إنتر «أبيانو جنتيلي»، وجميعهم قابلون للتعافي لاستئناف البطولة المقررة يوم السبت الأول من أبريل المقبل، ويعول إنزاجي أيضًا على وجود باريلا تحت تصرفه، الذي ترك إيطاليا بعد هزيمة الليلة الماضية في نابولي أمام منتخب إنجلترا.

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