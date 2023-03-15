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المدير الرياضي لإنتر: لوكاكو لن يستمر معنا وسيعود لتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:02 مساء
المدير الرياضي لإنتر: لوكاكو لن يستمر معنا وسيعود لتشيلسي
لاعب إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي بيبي ماروتا عودة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف ناديه تشيلسي الإنجليزي بنهاية إعارته.

وانضم لوكاكو إلى إنتر في الصيف الماضي بصفقة إعارة تنتهي 30 يونيو المقبل، وأعلن إنتر عدم رغبته في التجديد للاعب، وفق ما نشره فابريزيو رومانو عبر صفحته «بفيسبوك».

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وقال ماروتا: «بغض النظر عن المستوى الذي يقدمه لوكاكو، أو جدوى لعبه، إلا أننا لا نرغب في الاحتفاظ باللاعب، لقد كان موسماً غير مسبوق».

وتابع بيبي ماروتا: «لعب كأس العالم في الشتاء أثّر على اللاعبين، لوكاكو لم يصل إلى مستواه، بروزوفيتش كذلك، اللاعبون عادوا من المونديال بنسخ سيئة، ليسوا هم الذين اعتدنا رؤيتهم».

انتقال لوكاكو
وانتقل البلجيكي إلى تشيلسي في وقت سابق قادما من إنتر بصفقة تقدر بـ90 مليون يورو، قبل أن يعيره تشيلسي إلى إنتر لمدة عام.

ومنعت الإصابة لوكاكو من المشاركة مع إنتر هذا الموسم، بعد أن لعب 17 مباراة فقط، وسجل خلالها خمسة أهداف.

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