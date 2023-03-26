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توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:40 مساء
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
مدرب توتنهام الإنجليزي أنطونيو كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، انفصاله عن مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي باتفاق متبادل، بعد 16 شهرًا من وصوله إلى رأس الجهاز الفني.

وكان هذا القرار متوقعًا بعد أن شن كونتي هجومًا عنيفًا على النادي قبل النافذة الدولية بعد التعادل 3-3 مع ساوثمبتون.

- تليغراف تفجر مفاجأة.. ناغلسمان بديل كونتي في توتنهام

يغارد كونتي الفريق وهو في المركز الرابع قبل 10 مراحل من نهاية الموسم.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت جريدة «تليغراف» البريطانية عن تواصل نادي توتنهام مع المدرب الألماني يوليان ناغلسمان المُقال حديثًا من تدريب بايرن ميونخ الألماني.

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