تليغراف تفجر مفاجأة.. ناغلسمان بديل كونتي في توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «تليغراف» البريطانية عن تواصل نادي توتنهام الإنجليزي مع المدرب الألماني يوليان ناغلسمان المُقال حديثًا من تدريب بايرن ميونخ الألماني.

وفي استمرار لمسلسل المفاجآت، حين أعلن بايرن ميونخ إقالة مدربه دون أسباب واضحة، فإن المدرب قد يحل محل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في توتنهام خلال الأيام القليلة القادمة، وفق تقرير «تليغراف».

- توماس توخيل «مندهش تمامًا» في أول يوم مع البايرن

- ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

أعلن بايرن ميونخ اليوم السبت إقالة المدرب ناغلسمان من تدريب الفريق، وتعويضه بمواطنه توماس توخيل مدرب تشلسي السابق، الذي ارتبط بتدريب ريال مدريد الإسباني خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

«العودة بمفاجئة»

وبينما يقود مساعد كونتي تدريبات الفريق حتى موعد عودته من إيطاليا، فإنه يمكن ألا يعود كونتي إلى منصبه في ظل الرغبة القوية من الإدارة في التخلي عن خدماته، بعد المستويات السيئة التي يقدمها توتنهام هذا الموسم.

وهاجم كونتي إدارة ولاعبي الفريق أمام عدسات الصحفيين عقب التعادل أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي لم يعجب إدارة النادي، وبدأت في التفكير في خليفته.