دورة ميامي للتنس: ريباكينا تبلغ الدور الثالث بعد معاناة

القاهرة - بوابة الوسط

عانت الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة سابعة عالميا لبلوغ الدور الثالث من دورة ميامي للألف لكرة التنس الخميس، بفوزها الصعب على الروسية آنا كالينسكايا بثلاث مجموعات، بواقع سبعة خمسة وستة لأربعة وستة لثلاثة.

خسرت ريباكينا الفائزة أخيرا بدورة إنديان ويلز للألف إرسالها في بداية المجوعة الأولى، وانتظرت لحين تأخرت أربعة لخمسة كي تقلب الطاولة على منافستها وتفوز بثلاثة أشواط متتالية وتحسم المجموعة لصالحها، وفق «فرانس برس».

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بدا كأنها تتجه لفوز سهل بعدما تقدمت بأربعة أشواط لواحد في المجموعة الثانية، قبل أن يهبط مستواها ما أتاح الفرصة لكالينسكايا للفوز بخمسة أشواط متتالية والفوز بالمجموعة ومعادلة النتيجة.

وعلى الرغم من التعب الجسدي الذي ظهر عليها، استعادت ريباكينا أنفاسها في المجموعة الثالثة وكسرت إرسال منافستها مرتين لتفرض كلمتها الاخيرة أمام كالينسكايا.