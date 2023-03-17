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دورة إنديان ويلز للتنس: شفيونتيك تضرب موعدا مع ريباكينا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 03:51 مساء
دورة إنديان ويلز للتنس: شفيونتيك تضرب موعدا مع ريباكينا
البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل بتأهلها لنصف نهائي دورة إنديان ويلز لكرة التنس ، 17 مارس 2023. (الإنترنت)
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ضربت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا موعدا ثأريا مع الكازاخية إيلينا ريباكينا في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الألف لكرة التنس.

وواصلت شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها ببلوغها نصف نهائي بفوزها السهل على الرومانية سورانا كيرستيا بستة لاثنين وستة لثلاثة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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لكن المهمة لن تكون سهلة في دور الأربعة لأنها تخوض مواجهة ثأرية مع ريباكينا، المصنفة عاشرة عالميا والتي تأهلت بفوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا بسبعة لستة وستة لاثنين وستة لأربعة.

وكانت ابنة الـ23 عاما، الفائزة العام الماضي بلقب ويمبلدون، أطاحت بشفيونتيك من ثمن نهائي بطولة أستراليا هذا الموسم في طريقها إلى المباراة النهائية حيث حلّت وصيفة.

سأكون جاهزة
وقالت شفيونتيك عن مواجهة ريباكينا «تلعب بطريقة جيدة جدا، وفي نصف النهائي سيتحتم عليك دائما اللعب أمام أفضل اللاعبات، لذا أعتقد أنني سأكون جاهزة».

ولم يكن الفوز على موتشوفا التي تغلبت على منافستها الكازاخية في اللقاء الأول بينهما العام 2019 في بطولة فلاشينغ ميدوز، سهلا على الإطلاق، إذ اضطرت ريباكينا إلى التنازل عن مجموعة للمرة الأولى في هذه الدورة.

وأقرت الكازاخية بعد تأهلها إلى دور الأربعة للمرة الأولى في دورات الألف، بأن «المباراة كانت صعبة جدا. لم أُرسِل بالطريقة التي أردتها. توجب عليّ أن أرتقي بمستواي».

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