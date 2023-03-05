أنس جابر تدشن عودتها عبر دورة «أنديان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النجمة التونسية ولاعبة التنس المصنفة ثالثًا عالميًا أنس جابر عودتها للمشاركة في دورة أنديان ويلز التي تنطلق الإثنين بعد انقطاعها لنحو شهر بسبب خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت جابر (28 عامًا) على صفحتها بموقع تويتر «كم أنا سعيدة بالعودة»، وأرفقتها بصورة على ملعب البطولة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

- مدفيديف يعود لقائمة العشرة الأوائل.. وتراجع التونسية أنس جابر في أحدث تصنيفات رابطة محترفي التنس

- أنس جابر تنسحب من دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية طارئة.. واللاعبة: آسفة

وفي الثامن من شهر فبراير الماضي أعلنت جابر: «من أجل العناية بصحتي، قرّر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيدة».

أنس ودعت بطولة أستراليا

وخرجت أنس من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وعرفت أنس جابر موسمًا رائعًا في 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خوّلها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في إنجاز عربي وأفريقي، قبل تراجعها أخيرًا إلى المركز الثالث.