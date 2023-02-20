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مدفيديف يعود لقائمة العشرة الأوائل.. وتراجع التونسية أنس جابر في أحدث تصنيفات رابطة محترفي التنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 02:28 مساء
مدفيديف يعود لقائمة العشرة الأوائل.. وتراجع التونسية أنس جابر في أحدث تصنيفات رابطة محترفي التنس
التونسية أنس جابر في الإطار الأيمن ومدفيديف في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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عاد الروسي دانييل مدفيديف إلى نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر، الإثنين، عقب تتويجه بطلا لدورة روتردام الهولندية الدولية، فيما تراجعت التونسية أنس جابر الغائبة عن الملاعب، بسبب الإصابة إلى المركز الرابع عند المحترفات.

- الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي دورة روتردام للتنس

وارتقى مدفيديف الذي توج باللقب السادس عشر في مسيرته الاحترافية، ثلاثة مراكز وأصبح ثامنا على حساب البولندي هوبرت هوركاتش (11) والدنماركي هولغر رونه (10) والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (9)، فيما صعد وصيفه الإيطالي يانيك سينر مرتبتين وصار ثانيا عشر، وعزز الإسباني كارلوس ألكاراس موقعه في المركز الثاني بعدما كلل عودته إلى الملاعب، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، بتتويجه بطلا لدورة بوينس آيرس الأرجنتينية، وبقي خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتصدر للأسبوع الـ377 في مسيرته الاحترافية، حسب «فرانس برس».

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي
وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي في عدد الأسابيع على عرش كرة المضرب لدى الرجال والسيدات والذي كان بحوزة الألمانية شتيفي غراف منذ اعتزالها العام 1999. وتراجع البريطاني كاميرون نوري، وصيف ألكاراس في بوينس آيرس، مرتبة واحدة إلى المركز الثالث عشر. وضمن الأميركي تايلور فريتز السابع صعوده إلى المركز الخامس اعتبارا من الإثنين المقبل بفضل تتويجه بطلا لدورة ديلراي بيتش الأميركية.

تصنيف السيدات يشهد تراجع التونسية أنس
ولدى السيدات، عززت البولندية إيغا شفيونتيك صدارتها بـ415 نقطة بعدما نجحت في الاحتفاظ بلقبها بطلة لدورة الدوحة الدولية على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا. ونجحت بيغولا في الارتقاء إلى المركز الثالث عالميا على حساب جابر الغائبة عن الملاعب منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، يناير الماضي بسبب إصابة وعملية جراحية. وبقيت المصرية ميار شريف في المركز الثالث والخمسين.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7070 نقطة
2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6480
3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5940
4. كاسبر رود (النرويج) 5515
5. أندري روبليف (روسيا) 3860
6. رافايل نادال (إسبانيا) 3815
7. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3660
8. دانييل مدفيديف (روسيا) 3250 (+3)
9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3200 (-1)
10. هولغر رونه (الدنمارك) 3161 (-1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10900 نقطة
2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6100
3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5250 (+1)
4. أنس جابر (تونس) 5111 (-1)
5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4835
6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4091
7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3800
8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3425
9. بليندا بنتشيتش (سويسرا) 3315
10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 2860

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