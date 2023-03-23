المنتخب الهولندي يعلن استبعاد 5 لاعبين من المعسكر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم استبعاد خمسة عناصر من المنتخب قبل يوم واحد من مواجهة منتخب فرنسا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024، بسبب عدوى فيروسية.

وسيغيب كل من كودي جاكبو وماتيس دي ليخت وسفين بوتمان وبارت فيربروجن وجوي فيرمان عن المعسكر، وفق ما نشرته «سكاي سبورت».

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وقرر مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال استدعاء اللاعبين ريان جرافينبرخ وكييل شيربن وستيفان دي فريج بدلا عنهم.

فيما يغيب متوسط ميدان برشلونة الإسباني فرينكي دي يونغ عن منتخب بلاده بعد شعوره بانزعاجات على مستوى العضلة الخلفية، حسب ما أعلنته جريدة «سبورت»، وكذلك لاعب توتنهام الإنجليزي ستيفن بيرجفين للإصابة أيضا.