مدرب منتخب هولندا: فخور بلاعبي ولم يسعفنا الحظ أمام الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الهولندي لويس فان غال انتهاء مشواره رفقة منتخب بلاده عقب الإقصاء أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022، والتي أقيمت بينهما على ملعب لوسيل.

وقال فان غال عقب نهاية اللقاء: «لم يسعفنا الحظ في المباراة أمام الأرجنتين، عدنا من بعيد في الدقائق الأخيرة، وقدمنا مستوى مبهرا، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا الهدفين، لكننا تمكنا من العودة ومعادلة النتيجة بفضل تركيزنا وقوتنا، لكن انتهت أشواط المباراة بالتعادل وذهابنا لركلات الترجيح التي تعتمد على الحظ»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأشار لويس إلى رضائه بما قدمه لاعبوه خلال البطولة، معبرًا عن فخره بالأداء الذي قدموه طيلة مشوار «الطواحين» في البطولة، والعودة أمام الأرجنتين بعد التأخر بهدفين، وقرب انتهاء المباراة، هو خير دليل على الجودة التي يمتلكها اللاعبون، لكنه محبط للغاية بسبب الخروج والخسارة بركلات الترجيح.