ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بعد إقصاء المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ملعب لوسيل.

وقال ميسي: «أشعر بالفخر لما أنجزناه، والتأهل لنصف النهائي، أصبحنا ضمن أفضل أربعة منتخبات في البطولة، الآن نتحرر من الضغوط ونكمل المسيرة برأس مرفوع، نحو تحقيق الهدف الأبرز وهو الفوز بالبطولة الغالية»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وبسؤاله عن المواجهة أمام المنتخب الهولندي والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، قال ميسي: «تقدمنا بهدفين وأعتقدنا أن المباراة انتهت، لكن عودة صادمة للمنتخب الهولندي من بعيد، أظهروا فيها ردة فعل شرسة، وسجلوا بها هدفين ليتعادلوا، لكننا لم نفقد ثقتنا في أنفسنا، واستطعنا الفوز في النهاية، بركلات الترجيح التي أظهرت مدى قوتنا وشخصيتنا».

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