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ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 04:27 مساء
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 9 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بعد إقصاء المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ملعب لوسيل.

وقال ميسي: «أشعر بالفخر لما أنجزناه، والتأهل لنصف النهائي، أصبحنا ضمن أفضل أربعة منتخبات في البطولة، الآن نتحرر من الضغوط ونكمل المسيرة برأس مرفوع، نحو تحقيق الهدف الأبرز وهو الفوز بالبطولة الغالية»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وبسؤاله عن المواجهة أمام المنتخب الهولندي والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، قال ميسي: «تقدمنا بهدفين وأعتقدنا أن المباراة انتهت، لكن عودة صادمة للمنتخب الهولندي من بعيد، أظهروا فيها ردة فعل شرسة، وسجلوا بها هدفين ليتعادلوا، لكننا لم نفقد ثقتنا في أنفسنا، واستطعنا الفوز في النهاية، بركلات الترجيح التي أظهرت مدى قوتنا وشخصيتنا».

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روح مارادونا معنا
واختتم رجل مباراة الأرجنتين وهولندا حديثه بالتشديد على أن المنتخب الأرجنتيني لم يأت إلى قطر بغية التمثيل المشرف، لكنه أكد أن الهدف الأرجنتيني واضح وهو تحقيق اللقب، مضيفًا أنه يشعر بروح مارادونا تدعمهم وتقف خلفهم، وذلك يعطيهم الدافع للاستمرار نحو الفوز باللقب، لأن الجميع يعرف ما يمثله مارادونا للأرجنتين.

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