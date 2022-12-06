ديماريا يعود لتدريبات الأرجنتين قبل مواجهة هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

التحق مهاجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتدريبات منتخب بلاده اليوم الإثنين، قبل المواجهة المقبلة أمام المنتخب الهولندي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

وتعرض دي ماريا لإصابة طفيفة في لقاء الأرجنتين أمام بولندا بدور المجموعات، والتي أبعدته عن المشاركة أمام أستراليا بدور الـ16 للمونديال، وذلك حسب ما كتبته الوكالة القطرية «قنا».

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