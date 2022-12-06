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ديماريا يعود لتدريبات الأرجنتين قبل مواجهة هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 09:42 مساء
ديماريا يعود لتدريبات الأرجنتين قبل مواجهة هولندا
مهاجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في تدريبات منتخب بلاده، 6 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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التحق مهاجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتدريبات منتخب بلاده اليوم الإثنين، قبل المواجهة المقبلة أمام المنتخب الهولندي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

وتعرض دي ماريا لإصابة طفيفة في لقاء الأرجنتين أمام بولندا بدور المجموعات، والتي أبعدته عن المشاركة أمام أستراليا بدور الـ16 للمونديال، وذلك حسب ما كتبته الوكالة القطرية «قنا».

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أربع مشاركات بكأس العالم
ويشارك المهاجم الأرجنتيني للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم رفقة منتخب «التانجو»، إذ ظهر لأول مرة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وشارك بعدها في البرازيل 2014، حيث خسروا النهائي أمام ألمانيا، وكذلك كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، فيما تعتبر هذه المشاركة هي الرابعة له.

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