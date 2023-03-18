وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

قال سانتي أونا الصحفي بموقع «فوت ميركاتو» أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بات منفتحاً لترك النادي الصيف المقبل، والانتقال إلى الدوري الإسباني، وردّ عليه وكيل أعمال اللاعب المصري عبر «تويتر».

وكتب صحفي «فوت ميركاتو» قائلاً: «محمد صلاح يعتقد بأن وقته مع ليفربول انتهى على غرار ساديو ماني».

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وأردف: «صلاح يرحب بمغامرة جديدة مع نادٍ أوروبي آخر، وعلى رأس أولوياته الذهاب إلى الدوري الإسباني».

وكيل صلاح يرد

وردّ رامي عباس وكيل اللاعب عبر صفحته الشخصية «بتويتر» على صحفي فوت ميركاتو قائلا: «من أين أتيت بهذا، حتى أنا ومحمد لم نناقش ذلك الأمر؟ من فضلك أخبرنا».

وشارك محمد صلاح هذا الموسم مع فريقه في 39 مباراة، سجّل خلالها 22 هدفا، بينما يحتلّ فريقه المركز السادس في الدوري، وفشل في تخطّي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عقب الإقصاء أمام ريال مدريد الإسباني.