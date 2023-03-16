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لا يوجد عرض مقنع.. محادثات شراء يونايتد مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:54 مساء
لا يوجد عرض مقنع.. محادثات شراء يونايتد مستمرة
علم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملعبه أولد ترافورد. (أرشيفية: الإنترنت)
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سيجري مقدمو العروض لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم محادثات مع إدارة النادي في ملعب «أولد ترافورد» هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية الأربعاء، بينما لم يصل أي عرض قريب من طلب الملاك الحاليين.

أعلنت عائلة غلايزر الأميركية المالكة للنادي والتي لا تحظى بشعبية بين الجماهير، في نوفمبر الماضي أنها تجري مراجعة استراتيجية مُعلِنة أن بيع النادي خيار مطروح على الطاولة، وفق «فرانس برس».

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وسبق أن تقدم كل من الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف بعرضيهما للاستحواذ على بطل إنجلترا 20 مرة.

وقالت وكالة «برس أسوسياشن» البريطانية إن ممثلي الشيخ جاسم سيصلون إلى مانشستر الخميس، ومن المقرر أن يجتمع راتكليف مع الإدارة العليا في اليوم التالي.

يهدف المصرفي القطري الشيخ جاسم إلى الاستحواذ بنسبة 100% على يونايتد وقد اجتذب دعما من بعض المشجعين من خلال تعهده بإلغاء ديون يونايتد.

شركة «إينيوس» تنافس
فيما تتطلع شركة «إينيوس» للبتروكيماويات التابعة لراتكليف، مشجع يونايتد منذ الطفولة، إلى السيطرة على القسم الأكبر من أسهم النادي من خلال شراء الحصة المملوكة من غلايزر.

ولم يصل أي من العرضين إلى عتبة الستة مليارات جنيه إسترليني التي حددها المالكون.

التمويل بدلا من الاستحواذ
كما نجحت شركة «إليوت إنفستمنت مانجمنت» في الانتقال إلى المرحلة التالية من عملية تقديم العروض، على الرغم من أن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ستمول النادي بدلا من الاستحواذ عليه، وفقا للتقارير.

وكان يونايتد أحرز لقبه الأول في ست سنوات بعدما توج هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية على حساب نيوكاسل، وذلك بعد تراجع نتائجه في عهد عائلة غلايزر التي اشترت النادي في 2005.

ويملك راتكليف (70 عاما) ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري.

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