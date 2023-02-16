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عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 03:37 مساء
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
شعار فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من داخل ملعبه «أولد ترافورد». (أرشيفية: الإنترنت)
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لدى الملّاك الجدد المحتملين لمانشستر يونايتد الإنجليزي مهلة حتى يوم الجمعة للكشف عن اهتمامهم بشراء أحد أكبر الأندية في العالم، وسط تقارير صحفية بريطانية عن عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر»، مما قد يثير موجة صدمات في أروقة الكرة الأوروبية، في حال نجاحه.

فتحت عائلة غلايزر الأميركية، المالكة الحالية ليونايتد، الباب أمام استثمار جديد في العملاق الإنجليزي في نوفمبر الماضي، إما في شكل حصة أقلية أو استحواذ كامل، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

ورغم أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين مُذ أرهقت النادي بديون ضخمة بعد عملية استحواذ بقيمة 790 مليون جنيه إسترليني (961 مليون دولار) في العام 2005، فإن عائلة غلايزر مستعدة للانسحاب بأرباح هائلة.

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وحسب تقارير إعلامية، فإنهم يسعون إلى الحصول على ستة مليارات جنيه إسترليني لفك ارتباطهم ببطل أوروبا ثلاث مرات، وهو ما سيحطم الرقم القياسي لسعر نادي كرة قدم الذي سجّله تشيلسي العام الماضي.

ودفع كونسورتيوم بقيادة تود بويلي نحو مليارين و500 ألف جنيه إسترليني لشراء «البلوز» مع وعد بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني إضافية في استثمارات مستقبلية بالبنية التحتية واللاعبين.

وحتى الآن، وحده الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك شركة «إينيوس» العملاقة للبتروكيماويات، والتي تملك أيضا نادي نيس الفرنسي، تقدّم رسميا وعلنا كمشتر محتمل ليونايتد.

لكن التقارير التي تتحدث عن عرض مدعوم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لا تزال قائمة.

قوة وتأثير باريس سان جرمان
تتمتع قطر بالفعل بنفوذ كبير في أروقة كرة القدم الأوروبية. فقد سيطر نادي باريس سان جرمان على كرة القدم الفرنسية منذ أن استحوذت عليه شركة قطر للاستثمارات الرياضية التابعة لصندوق الثروة السيادي للدولة في العام 2011، وجذب بعض أكبر نجوم اللعبة، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار إلى ملعب «بارك دي برانس».

يضاف إلى ذلك، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جرمان، هو أيضا رئيس رابطة الأندية الأوروبية النافذة.

وبعد أشهر فقط من استضافة كأس العالم 2022، فإن عرضا قطريا ناجحا سيمنح الدولة الخليجية الغنية بالغاز مكانا مشرّفا في الدوري الإنكليزي الممتاز الأكثر مشاهدة في العالم.

يقول دانييل رايشي، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في قطر: «لقد حقق استثمار قطر في باريس سان جرمان نجاحا هائلا، لكن لا توجد بطولة أخرى في العالم تتمتع بقدر كبير من البروز العالمي، مثل الدوري الإنكليزي الممتاز».

ويضيف أنه: «لذلك، فإن الاستحواذ على مانشستر يونايتد سيكون منطقيا تماما».

وقد تتيح ملكية يونايتد أيضا لقطر فرصة المفاخرة بين جاريها الخليجيين، الإمارات والسعودية اللتين تملكان حصصا في الـ«بريميرليغ».

استثمارات الخليج في إنجلترا
فقد حول استثمار أبوظبي في مانشستر سيتي الفريق إلى قوة مهيمنة في الدوري، حيث فاز بستة ألقاب في آخر 11 موسما، فيما يحلق نيوكاسل عاليا في المركز الرابع، وبلغ نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ 47 عاما، بعد 16 شهرا فقط من دخوله إلى كنف صندوق الثروة السيادية السعودي.

لكن لا سيتي ولا نيوكاسل يحملان فخر يونايتد الظافر بعشرين لقبا في الدوري وقاعدة جماهيرية عالمية ضخمة.

يشير رايشي إلى أنه: «لا يمكن النظر إلى الاستثمارات الخليجية في أندية كرة القدم الأوروبية من منظور اقتصادي بحت. فهي تخدم غرض العلامة التجارية للدولة وكأداة للعلاقات الدولية».

ويضيف أن: «التنافس بين دولتين في مدينة واحدة فقط، مع امتلاك الإمارات مانشستر سيتي وقطر لمانشستر يونايتد، سيكون تصعيدا جديدا في التنافس بين هذين البلدين مع تدهور العلاقات مؤخرا».

عقبات تنظيمية
ستكون أمام العرض القطري سلسلة من العقبات التنظيمية التي تجب إزالتها.

فقد دعت منظمة العفو الدولية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تشديد قواعد الملكية لضمان «امتثالها لحقوق الإنسان، وليست فرصة لمزيد من الغسيل الرياضي».

لكن السابقة التي حُدّدت في إعطاء الضوء الأخضر لاستثمار الإمارات والسعودية، يجعل من غير المرجح أن يمنع الدوري الإنجليزي الممتاز عملية استحواذ.

وقد تكون قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» التي تمنع فريقين من أن يكونا خاضعين «بشكل مباشر أو غير مباشر» من قِبل الكيان نفسه من التنافس في دوري أبطال أوروبا، أكثر إزعاجا.

مقدموا العرض ليسوا ملاك باريس
ويؤكد مصدر مطلع على ملف الاستحواذ لوكالة «فرانس برس» على أن مقدّميه ليسوا على صلة بمالكي سان جرمان.

ويقول المصدر إن: «أهم شيء هو أن العارض المحتمل ليس شركة قطر للاستثمار الرياضي أو جهاز قطر للاستثمار، إنه صندوق مختلف تماما».

وستواجه محاولة التمييز بين الصناديق التي تتخذ من قطر مقرا لها، شكوكا من الأندية المنافسة.

ورغم ذلك، وجد ناديا لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمسوي طريقة للالتفاف على قواعد «ويفا»، وتمكّنا من المشاركة في المسابقة نفسها، بمعزل عن ملكية شركة «ريد بول» لهما، وفق ما جاء بموقع «فرانس 24».

يونايتد يعيش حالة من الركود
عاش نادي يونايتد حالة ركود منذ مغادرة المدرّب التاريخي السابق للنادي، الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون ملعب «أولد ترافورد»، مع حصده آخر لقب للدوري قبل عقد من الزمن.

لم يفز «الشياطين الحمر» بأي لقب منذ ست سنوات، وفشلوا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قد يبشّر الموعد النهائي لتقديم الملفات يوم الجمعة ببداية حقبة جديدة ناجحة في النادي، مدعومة بثروة قطر من النفط والغاز.

ورغم ذلك، يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل مشجعي النادي الإنجليزي العريق، إذا ما حصل العرض القطري على الضوء الأخضر.

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