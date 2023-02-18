أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

ما زال الملّاك الجدد المحتملون لمانشستر يونايتد الإنجليزى يشغلون الرأي العام الرياضي في بريطانيا، وسط ترقب للكشف عن المهتمين بشراء أحد أكبر الأندية فى العالم، وسط ترشيح خليجي قوي للصفقة، إلا أن شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ذكرت أن رجل الأعمال البريطاني، السير جيم راتكليف، دخل حلبة المنافسة لشراء قلعة يونايتد، قبل ساعات من انتهاء مهلة استقبال عروض الشراء، الجمعة.

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وقالت الشبكة إنها علمت أن شركة «Ineos» التي يمتلكها السير جيم راتكليف قدمت عرضا لشراء مانشستر يونايتد، ووصف مصدر عرض راتكليف بأنه «عرض بريطاني لجعل النادي منارة لنهج حديث وتقدمي يركز مِلكية متمحورة حول تشجيع النادي».

راتكليف أحد أثرى الأثرياء في بريطانيا

ويعد راتكليف أحد أثرى الأثرياء في بريطانيا، ولم يخف قط رغبته في شراء النادي، ويُعرف عنه دعمه للنادي عندما كان صبيا وظل مناصرا للفريق، ويملك راتكليف عدة مؤسسات رياضية، مثل فريق ركوب الدراجات البريطاني إينيوس غريناديرس، ونادي لوزان المحترف بدوري السوبر السويسري لكرة القدم.

يأتي التطور بعد ساعات من تقديم رئيس مجلس مصرف قطر الإسلامي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، عرضا لشراء النادي الإنجليزي.

عائلة غليزر تخفق مع مانشستر يونايتد

وتملك عائلة غليزر نادي مانشستر يونايتد منذ العام 2005، لكن علاقتها مع جماهير «الشياطين الحمر» غير جيدة، فعرضت النادي للبيع، وكانت جريدة «التايمز» البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود 5 عروض لشراء النادي الإنجليزي، قبل أن يتصدر اسم الملياردير إيلون ماسك العناوين بدخوله ضمن قائمة الراغبين في شراء النادي.

وأبدى أصحاب العروض استعدادهم لتلبية طلبات مالكي النادي بدفع 5 مليارات دولار مقابل الشراء، لكن تقديرات أخرى تفيد بأن العائلة في الآونة الأخيرة غيّرت رأيها وتريد 7 مليارات دولار.

وفتحت عائلة غلايزر الأميركية الباب أمام استثمار جديد فى العملاق الإنجليزى فى نوفمبر الماضى، إما فى شكل حصة أقلية أو استحواذ كامل، ورغم أن عائلة غلايزر لا تحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين، حيث أرهقت النادى بديون ضخمة بعد عملية استحواذ بقيمة 790 مليون جنيه إسترلينى (961 مليون دولار) فى العام 2005، فإنها مستعدة للانسحاب بأرباح هائلة.