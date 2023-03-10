ميلان سكرينيار ودع إنتر بالفعل.. والوجهة باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن المدافع ميلان سكرينيار ودع فريقه إنتر ميلان منذ يناير الماضي، مؤكدا أن وجهته المقبلة إلى الدوري الفرنسي، وتحديدا باريس سان جيرمان.

ونشر فابريزيو عبر صفحته الشخصية «بفيسبوك» مؤكدا أن سكرينيار وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى باريس في الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرا أنه يتبقى فقط ختمها وتسجيلها.

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وسينضم المدافع البالغ من العمر 28 عاما إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع إنتر.