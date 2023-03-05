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قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 07:21 مساء
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي التفكير في الانتقالات الصيفية مبكرًا، إذ وضع النادي قائمة مختصرة بأسماء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم.

ووضع إنتر اسم لاعب في كل مركز، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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واختار «النيراتزوري» الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا، الذي يلعب في صفوف ساليرنيتانا، حتى يونيو المقبل، ويأمل اللاعب في ختام حياته المهنية بأفضل طريقة، بينما يقيم الحارس الأساسي للفريق سمير هاندانوفيتش مستقبله مع الفريق.

وسيشهد خط دفاع الإنتر ثورة كبيرة في الصيف، فبينما تأكد بالفعل انتقال ميلان سكرينيار نحو باريس سان جيرمان، وقرب انتهاء عقد الهولندي دي فري، وعودة فرانسيسكو أتشيربي إلى لاتسيو، وضع إنتر كريس سمولينغ في الخطة، مع انتهاء عقده الصيف المقبل، ولا يزال مترددًا بشأن التجديد مع روما.

«مخيتاريان الجديد»
يفكر إنتر في الحصول على خدمات لاعب وسط ليفربول الإنجليزي نابي كيتا، مجانا كما فعل مع هنريك مخيتاريان سابقا، مستغلا انتهاء عقده مع ليفربول الصيف المقبل، وتواصل إنتر بالفعل مع ممثلي اللاعب، الذي هو مشجع قديم لإنتر، للانتقال لصفوفه.

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