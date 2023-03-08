مدرب يوفينتوس: فرايبورغ فريق منظم

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب فريق يوفينتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، بفريق فرايبورغ الألماني، قبل المواجهة بينهما غدا في منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم «اليوربا ليغ»، في دور الـ16 للبطولة.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «فرايبورغ فريق منظم وقوي بدنيًا، لم يُهزم في الدوري الأوروبي، لكن علينا أن نبحث عن النصر أمامه»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وأردف: «دي ماريا سيبدأ غدًا أمام فرايبورغ، أنا سعيد بفلاهوفيتش.. لعب المباراة الماضية بشكل جيد، هو ينمو ويتطور، في النهاية يتم الحكم على المهاجمين من خلال الأهداف فقط وربما يسجل غدًا».