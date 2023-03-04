جائزة البحرين: بطل العالم فيرستابن أول المنطلقين في السباق الافتتاحي

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الموسم الجديد من حيث أنهى الموسم السابق، وذلك بعدما أنهى التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في المركز الأول الأحد، في حلبة الصخير.

وسيكون سائق ريد بول، المتوج باللقب العالمي في الموسمين الماضيين والفائز بالسباق الختامي لعام 2022 في أبوظبي، أول المنطلقين في سباق الأحد أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني فرناندو ألونسو، على أن يكون بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو من خلفهم في المركز الرابع مع فريقه الجديد أستون مارتن، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وسجل فيرستابن في أسرع لفاته زمن (1:29.708 دقيقة)، ليتقدم على زميله بيريس بفارق ضئيل جداً (1:29.846 دقيقة)، فيما سجل لوكلير (1:30.00 دقيقة) لينال المركز الثالث.

وقال فيرستابن «إنها مفاجأة مفرحة. لم أتوقع أن أكون أول المنطلقين بعد الذي اختبرناه في الأيام القليلة الماضية»، في إشارة الى معاناة الفريق في التجارب التي أجريت في البحرين الأسبوع الماضي والتجارب الحرة الجمعة.

الانطلاق ثالثا أفضل مع إطارات جديدة

بالنسبة للوكلير، ففضل عدم استهلاك اطاراته في القتال على المركز الأول وفق ما أفاد، موضحاً «شعرت أنه من الأفضل لي الانطلاق من المركز الثالث مع مجموعة جديدة من الإطارات عوضاً عن القتال على صدارة التجارب التأهيلية والانطلاق من المركز الأول مع إطارات مستهلكة».

وتابع «كان هناك تقارب كبير. سيارة أستون مارتن كانت سريعة جداً ومرسيدس كانت سريعة جداً. يبدو الأمر واعداً بالنسبة للمستقبل ما سيجعل الفورمولا واحد أكثر إثارة»، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

تقسم ساعة التجارب الرسمية الى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتا يبقون في المنافسة إلى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق إلى الصفر.