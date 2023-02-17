وكيل أعمال أليستر: نملكُ عروضًا للانتقال وإبني يحب برايتون كثيرا

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد وكيل أعمال بطل العالم ماك أليستر والمتوج مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022، أن موكله يملك العديد من العروض للانتقال الصيف المقبل، مؤكدًا أن ابنه يحب برايتون كثيرًا.

وقال ماك أليستر والد ووكيل أعمال اللاعب أليكسيس: «إنه الآن في برايتون، إنه يستمتع بالنجاح في سلام، في فريق يحبه كثيرًا»، وفق مقابلة مع قناة «تايس سبورت» الأرجنتينية.

- بعد انهيار صفقة فيرنانديز.. تشيلسي يوجه أنظاره لأرجنتيني آخر

- شمس الأرجنتين تشرق في الدوحة بعد غياب 36 عاما.. «التانغو» أبطال العالم للمرة الثالثة

وأضاف: «إنه يشعر بصحة جيدة للغاية في النادي، ولكننا جميعاً نعلم أنه في يوليو هناك فرصاً خطيرة لمغادرته».

وحاول تشيلسي الإنجليزي الانقضاض على أليستر في فترة الانتقالات الماضية، بعدما تعثّرت مفاوضات انتقال زميله في المنتخب الأرجنتيني إينزو فيرنانديز، بعد تعنت ناديه بنفيكا في المفاوضات ومطالبته بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ120 مليون يورو.