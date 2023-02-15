برشلونة الإسباني يكمل انتقال خوليان أراوخو...

أتم برشلونة الإسباني اتفاقه مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي لانتقال الظهير خوليان أراوخو إلى «البلوغرانا».
وأكد برشلونة الإسباني توصله لاتفاق بقيمة أربعة ملايين يورو مع النادي الأميركي لانتقال الظهير الأيمن المكسيكي أراوخو لصفوفه، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن تأخير جالاكسي في إرسال الوثائق لمدة 18 ثانية، أجّل انتقال اللاعب للفريق الكتالوني، وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.
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البداية صيفا
وسيصل أراوخو إلى برشلونة غدا الخميس للقيام بالفحوصات الطبية، قبيل التوقيع على عقود انضمامه للفريق، وسيكون العقد ساريًا حتى 2026، بينما سينضم للفريق بداية من الصيف المقبل.
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