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الدوري الإسباني: برشلونة يأمل استغلال غياب الريال لتوسيع الفارق في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 02:53 مساء
الدوري الإسباني: برشلونة يأمل استغلال غياب الريال لتوسيع الفارق في الصدارة
لاعبا برشلونة يحتفلان بأحد الأهداف أمام إشبيلية بالدوري الإسباني لكرة القدم، ملعب كامب نو بمدينة برشلونة، 5 فبراير 2023. (الإنترنت)
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يأمل برشلونة استغلال غياب غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب لتوسيع الفارق بينهما إلى 11 نقطة، عندما يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه فياريال الأحد في المرحلة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أربعة أيام على امتحانه العسير أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويعول برشلونة على جناحه البرازيلي رافينيا الذي استعاد أخيرا أفضل مستوياته وساعد الفريق الكاتالوني على التأقلم، مع غياب الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب الإصابة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأصيب ديمبيليه في المباراة ضد جيرونا في نهاية يناير الماضي، واستغل رافينيا الفرصة لسد فراغ غيابه وتعويض عروضه الباهتة في بداية الموسم.

وتعاقد برشلونة مع رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل حوالي 55 مليون يورو (59 مليون دولار) الصيف الماضي، دون أن ينجح في فرض نفسه أساسيا في التشكيلة بسبب تألق ديمبيليه.

عاد في الآونة الأخيرة إلى التوهج وشغل مركز ديمبيليه على حساب فيران توريس وأنسو فاتي، وحظي بإشادة مدربه تشافي هرنانديس الذي قال عقب الفوز على إشبيلية: «على الرغم من وجود انتقادات خارجية لرفانيا، إلا أننا نقدر عمله».

بالإضافة إلى التسجيل، صنع رافينيا هدفا لغافي بتمريرة حاسمة وساهم أيضا في الهدف الأول الذي سجله جوردي ألبا.

«لاعب استثنائي»
وأضاف تشافي: «إنه قوي، ويهاجم في المساحة، ويمنحنا الكثير في الهجوم وهو حاسم». الآن قد يبدو أنه يتفوق أكثر، لكنه «لاعب استثنائي».

ويمني برشلونة النفس في استغلال غياب ريال مدريد الذي يخوض السبت المباراة النهائية لمونديال الأندية ضد الهلال السعودي في العاصمة المغربية الرباط، لتوسيع الفارق بينهما الى 11 نقطة ورفع معنويات لاعبيه قبل القمة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد الخميس في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق مدربه السابق كيكي سيتيين الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين آخرهما أمام مضيفه إلتشي (1-3) الذي حقق بالمناسبة فوزه الأول هذا الموسم، ووجه صفعة إلى الغواصات الصفراء في المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تأجيل مواجهة الريال
ويحتل فياريال المركز السادس بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة، بينما تأجلت مباراة ريال مدريد مع إلتشي إلى الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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