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برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 03:30 مساء
برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو
يمينا: أليخاندرو بالدي، ويسارا: سيرجيو روبيرتو، ظهيري نادي برشلونة الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد الظهيرين أليخاندرو بالدي وسيرجيو روبيرتو مع الفريق، بعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر.

وأعلن رئيس برشلونة خوان لابورتا، أن النادي بصدد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين حول تمديد تعاقدهما، مؤكدا أن النادي متفائل بشأن إنهاء الأمر سريعا، بعد الحصول على موافقة رابطة «الليغا» الإسبانية، وفق ما نشرته جريدة «سبورت الكتالونية».

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وقال لابورتا: «لدينا اتفاق مع أليخاندرو بالدي على عقد جديد، في انتظار الموافقة النهائية على اللعب النظيف المالي».

وتابع: «بالدي، سيرجي روبيرتو، أراوخو، أيضًا مستقبل بوسكيتس، نحن نعمل على حاضر ومستقبل النادي».

عقود اللاعبين
ويرغب برشلونة في توقيع عقد طويل الأمد مع الشاب بالدي الظهير الأيسر للفريق، بعقد يمتد إلى خمس سنوات، بينما يريد برشلونة إعطاء الظهير الأيمن روبيرتو عقدا لمدة موسم واحد قابل للتمديد.

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