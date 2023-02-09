برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد الظهيرين أليخاندرو بالدي وسيرجيو روبيرتو مع الفريق، بعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر.

وأعلن رئيس برشلونة خوان لابورتا، أن النادي بصدد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين حول تمديد تعاقدهما، مؤكدا أن النادي متفائل بشأن إنهاء الأمر سريعا، بعد الحصول على موافقة رابطة «الليغا» الإسبانية، وفق ما نشرته جريدة «سبورت الكتالونية».

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وقال لابورتا: «لدينا اتفاق مع أليخاندرو بالدي على عقد جديد، في انتظار الموافقة النهائية على اللعب النظيف المالي».

وتابع: «بالدي، سيرجي روبيرتو، أراوخو، أيضًا مستقبل بوسكيتس، نحن نعمل على حاضر ومستقبل النادي».