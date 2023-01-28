  • Alwasat News
Atwasat

تعادل ثالث تواليا لبايرن يهدد صدارته في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 10:40 مساء
تعادل ثالث تواليا لبايرن يهدد صدارته في الدوري الألماني
لاعبو فرانكفورت يحتلفون أمام لاعبي بايرن بهدف التعادل، في الدوري الألماني، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا إثر تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع 1- 1 اليوم السبت، في قمة مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا عبر لوروا سانيه (34) فيما عادل الفرنسي راندال كولو موانيه للضيوف (69)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا
- بايرن يبحث عن الفوز أمام فرانكفورت وصراع مشتعل على المراكز الأربعة الأولى

وبات في رصيد بايرن 37 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن أونيون برلين الثاني الذي حقق فوزه الثالث تواليا بتفوقه على مضيفه هرتا 2- صفر في ديربي العاصمة في اليوم ذاته.

كما يتأخر لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الرابع بفارق نقطتين وثلاث نقاط تباعا عن العملاق البافاري، وستكون الفرصة سانحة لبوروسيا دورتموند لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط أيضا عندما يحل على باير ليفركوزن غدا الأحد.

أما فرانكفورت، فبات في رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.

بايرن من دون فوز في العام الجديد
وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الأولى منذ 1978 التي يكتفي فيها بثلاثة تعادلات تواليا بنتيجة 1- 1، بعد أن استأنف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية بنتيجة مماثلة مع لايبزيغ وكولن.

ويخوض فريق المدرب يوليان ناغلسمان المنافسات بغياب العديد من اللاعبين أمثال الحارس الدولي مانويل نوير الذي عوضه بالتعاقد مع السويسري يان سومير، والمهاجم السنغالي ساديو مانيه والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز للإصابة، والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال المونديال.

وأجرى ناغلسمان ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي أفلتت من الخسارة في الدقيقة الأخيرة ضد كولن بهدف يوزوا كيميش، فأشرك الكرواتي يوزيب سنانيشيتش بدلا من الفرنسي بنجمان بافار وتوماس مولر بدلا من سيرج غنابري فيما حل الفرنسي كينغسلي كومان مكان ليون غوريتسكا المصاب في فخذه.

«البافاري» يسيطر على الشوط الأول
وسيطر «البافاري» على الشوط الأول لكنه حقق أولى الفرص بعد نصف ساعة عندما قام الحارس كيفن تراب بتصديين على دفعتين تواليا أولا لمحاولة كيميش التي عادت إلى مولر ليصدها مرة أخرى (30).

وسجل سانيه هدف التقدم لأصحاب الأرض عندما تابع عرضية عن الجهة اليمنى من مولر زاحفة من منتصف المنطقة بيمناه في المرمى (34).

وحاول سانيه من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة ولكنها كانت سهلة بين يدي الحارس (41).

فرانكفورت رفع نسقه في الشوط الثاني
رفع فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، من مستواه في الشوط الثاني وتقدم أكثر نحو منطقة الخصم ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البديل الياباني دايتشي كامادا الكرة داخل المنطقة إلى كولو موانيه الذي تجاوز مواطنه دايو أوباميكانو وسدد بيسراه في المرمى (69).

ولم تُجدِ تبديلات ناغلسمان نفعا بعد أن دفع بغنابري والهولندي راين غرافينبرخ والفرنسي ماتيس تيل.

وفشل بايرن في تكرار فوزه الساحق على أرض أينتراخت فرانكفورت 6-1 في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي.

ولم يذق بايرن طعم الانتصارات منذ عودة المنافسات، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر ثلاث مباريات، مقارنة بـ49 هدفا في 15 مباراة سبقت، أي بمعدل 3.26 أهداف في المباراة الواحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام تسيتسباس

لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام تسيتسباس
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان

أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو

اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
صندوق النقد: اضطرابات وتشرذم سياسي بسبب صدمات الاقتصاد العالمي

صندوق النقد: اضطرابات وتشرذم سياسي بسبب صدمات الاقتصاد العالمي
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية

المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية
ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام تسيتسباس
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام ...
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور ......
المزيد
إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي
إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري ......
تعادل ثالث تواليا لبايرن يهدد صدارته في الدوري الألماني
تعادل ثالث تواليا لبايرن يهدد صدارته في الدوري الألماني...
برشلونة يعزز صدارته لـ«الليجا» بفوز على جيرونا
برشلونة يعزز صدارته لـ«الليجا» بفوز على جيرونا...
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه ......
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام تسيتسباس
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة ......
المزيد