تعادل ثالث تواليا لبايرن يهدد صدارته في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا إثر تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع 1- 1 اليوم السبت، في قمة مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا عبر لوروا سانيه (34) فيما عادل الفرنسي راندال كولو موانيه للضيوف (69)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وبات في رصيد بايرن 37 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن أونيون برلين الثاني الذي حقق فوزه الثالث تواليا بتفوقه على مضيفه هرتا 2- صفر في ديربي العاصمة في اليوم ذاته.

كما يتأخر لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الرابع بفارق نقطتين وثلاث نقاط تباعا عن العملاق البافاري، وستكون الفرصة سانحة لبوروسيا دورتموند لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط أيضا عندما يحل على باير ليفركوزن غدا الأحد.

أما فرانكفورت، فبات في رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.

بايرن من دون فوز في العام الجديد

وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الأولى منذ 1978 التي يكتفي فيها بثلاثة تعادلات تواليا بنتيجة 1- 1، بعد أن استأنف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية بنتيجة مماثلة مع لايبزيغ وكولن.

ويخوض فريق المدرب يوليان ناغلسمان المنافسات بغياب العديد من اللاعبين أمثال الحارس الدولي مانويل نوير الذي عوضه بالتعاقد مع السويسري يان سومير، والمهاجم السنغالي ساديو مانيه والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز للإصابة، والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال المونديال.

وأجرى ناغلسمان ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي أفلتت من الخسارة في الدقيقة الأخيرة ضد كولن بهدف يوزوا كيميش، فأشرك الكرواتي يوزيب سنانيشيتش بدلا من الفرنسي بنجمان بافار وتوماس مولر بدلا من سيرج غنابري فيما حل الفرنسي كينغسلي كومان مكان ليون غوريتسكا المصاب في فخذه.

«البافاري» يسيطر على الشوط الأول

وسيطر «البافاري» على الشوط الأول لكنه حقق أولى الفرص بعد نصف ساعة عندما قام الحارس كيفن تراب بتصديين على دفعتين تواليا أولا لمحاولة كيميش التي عادت إلى مولر ليصدها مرة أخرى (30).

وسجل سانيه هدف التقدم لأصحاب الأرض عندما تابع عرضية عن الجهة اليمنى من مولر زاحفة من منتصف المنطقة بيمناه في المرمى (34).

وحاول سانيه من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة ولكنها كانت سهلة بين يدي الحارس (41).

فرانكفورت رفع نسقه في الشوط الثاني

رفع فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، من مستواه في الشوط الثاني وتقدم أكثر نحو منطقة الخصم ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البديل الياباني دايتشي كامادا الكرة داخل المنطقة إلى كولو موانيه الذي تجاوز مواطنه دايو أوباميكانو وسدد بيسراه في المرمى (69).

ولم تُجدِ تبديلات ناغلسمان نفعا بعد أن دفع بغنابري والهولندي راين غرافينبرخ والفرنسي ماتيس تيل.

وفشل بايرن في تكرار فوزه الساحق على أرض أينتراخت فرانكفورت 6-1 في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي.

ولم يذق بايرن طعم الانتصارات منذ عودة المنافسات، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر ثلاث مباريات، مقارنة بـ49 هدفا في 15 مباراة سبقت، أي بمعدل 3.26 أهداف في المباراة الواحدة.