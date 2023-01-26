بايرن يبحث عن الفوز أمام فرانكفورت وصراع مشتعل على المراكز الأربعة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون ملعب أليانز أرينا مسرحًا لمواجهة نارية بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب وإينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، التي تُفتتح الجمعة بلقاء لايبزيغ الثالث أمام شتوتغارت.

وخسر الفريق البافاري أربع نقاط في المرحلتين الأخيرتين بعد تعادله أمام كولن ولايبزيغ، الأمر الذي أتاح للفرق المُطاردة بتقليص الفارق، وفي طليعتهم نادي أونيون برلين الذي يحتل المركز الثاني متأخرًا بفارق ثلاث نقاط، ولايبزيغ الثالث بفارق أربع نقاط، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأنقذ الدولي يوزوا كيميش بايرن من خسارة وشيكة ومنحه التعادل امام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90 الثلاثاء الماضي.

وخسر بايرن في وقت سابق جهود حارسه المخضرم مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، إضافة إلى استمرار غياب المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي عاد أخيرًا إلى التمارين، والفرنسي لوكاس هرنانديز.

صراع ناري على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال

ويدور صراع ناري على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث لا يفصل المركز السابع عن الثاني سوى أربع نقاط.

ويدرك فريق المدرب يوليان ناغلسمان أن التعثر أمام فرانكفورت الذي يحتل المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن بايرن، سيضعه في موقف حرج، إلا أنه يتسلح بذكرى جيدة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ساحق لمصلحته (6-1) في المرحلة الافتتاحية من الـ«بوندسليغا».

ويرغب بايرن في العودة سريعا إلى سكة الانتصارات التي لم يذقها منذ عودة المنافسات إثر انتهاء العطلة الشتوية وكأس العالم، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي بعدما سجّل هدفين فقط في آخر مباراتين، مقارنة بـ49 هدفا في 15 مباراة سبقت، أي بمعدل 3.26 في المباراة الواحدة.

ويقارع الفريق البافاري على جبهتي الدوري المحلي ودوري الأبطال أيضا، حيث سيكون الشهر المقبل في مواجهة حامية الوطيس أمام باريس سان جرمان بطل فرنسا.

مغامرة أونيون مستمرة

ويطمح أونيون برلين في مواصلة مغامرته والسعي لحجز مكان له في المسابقة الأوروبية الأولى الموسم المقبل، لذلك سيضع نصب عينيه تخطي عقبة جاره وغريمه في العاصمة الألمانية هرتا برلين.

ويُعتبر أونيون مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث تواليًا أمام فريق مهدد بالهبوط، حيث يحتل هرتا المركز السابع عشر ما قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وستكون الأعين شاخصة على لايبزيغ ثالث الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني و4 نقاط عن الصدارة، عندما يستضيف شتوتغارت.

وحقّق لايبزيغ فوزًا ساحقا في عقر دار شالكة (6-1) في المرحلة الماضية ليبعث برسائل باتجاهات عدة حول طموحاته هذا الموسم، بقيادة هدّاف الدوري حتى هذه اللحظة الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب 12 هدفًا، وفق تقرير لموقع «فرانس 24».

سلسلة فوز لـ10 مباريات

ولم يخسر لايبزيع في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري المحلي، وهو يعيش أفضل مراحله على الإطلاق، بعدما تأهل أيضًا إلى الدور 16 في دوري الأبطال، حيث يستعد لمواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الدور ثمن النهائي.

وفي حال تابع لايبزيغ على هذا المنوال، سيكون منافسًا وندًا قويًا للفريق البافاري على لقب الدوري هذا الموسم، علما بأنه سبق له أن حلّ رابعا الموسم الماضي ووصيفا في موسم (2020-2021).

ومن ناحية أخرى، يلعب فرايبورغ سادس الترتيب مع أوغسبورغ في مباراة لا تقل شأنا، لا سيما بالنسبة للأول إذا ما أراد البقاء في خضم السباق إلى المراكز الأربعة الأوائل.