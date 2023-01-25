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جيوفاني رينا بالتخصص في الـ90.. يهدي فوزا غاليا لدورتموند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 10:43 مساء
جيوفاني رينا بالتخصص في الـ90.. يهدي فوزا غاليا لدورتموند
جيوفاني رينا لاعب بروسيا دورتموند يحتفل بهدفه القاتل في مرمى ماينتس بالدوري الألماني، ملعب أوبل أرينا، 25 يناير 2023. (الإنترنت)
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سجّل المهاجم الأميركي البديل جيوفاني رينا هدفًا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع ليهدي فريقه بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على مضيفه ماينتس 2-1، في إطار منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان رينا نفسه بطل فوز دورتموند المثير على ضيفه أوغسبورغ 4-3 الأحد الماضي عندما سجّل هدفًا رأسيًا في الدقيقة 90+1.

وبعدما افتتح ماينتس التسجيل عن طريق الكوري الجنوبي جاي-سانغ لي (2)، عادل النروجي يوليان رييرسون النتيجة للفريق «الأصفر والأسود» (4).

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وتقدم دورتموند إلى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 31 نقطة على بعد خمس نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر، فيما بقي ماينتس في المركز الثاني عشر بـ20.

وافتقد دورتموند في اللقاء لمرونته الهجومية المعتادة في ظل غياب لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بلينغهام الموقوف، الذي يُعد ركيزة كبيرة في تشكيلة الفريق رغم أنه لم يتجاوز سن التاسعة عشر.

بلينغهام يساعد رويس
وهيأ غياب بلينغهام، بالإضافة إلى المخضرم ماركو رويس المتأثر بإصابة ستبعده لفترة طويلة، وتواجد ماتس هوملز على دكة البدلاء، الطريق أمام المدافع الآخر نيكلاس زوله لحمل شارة القيادة للمرة الأولى بعد ستة أشهر فقط من انضمامه من بايرن ميونيخ.

وبعدما وعد مدرب دورتموند إدين ترزيتش بمعالجة الخلل الدفاعي الذي يعاني منه فريقه منذ بداية الموسم، إلا أنه حقق أسوأ بداية ممكنة بعدما افتتح ماينتس التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء.

وسجّل جاي سانغ هدفه من كرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها السويسري إديميلسون فرنانديز، بعدما قفز فوق رييرسون.

رييرسون يصحح خطأه
إلا أنّ رييرسون الذي خاض مباراته الثانية بقميص دورتموند بعد انضمامه من أونيون برلين في الشهر الحالي، عوّض عن هفوته وعادل النتيجة بعد دقيقتين فقط من تسديدة بعيدة ارتدت من الخصم.

وبعد دخول هدفين في غضون أربع دقائق، أعتقد الجميع أنّ المباراة ذاهبة نحو مهرجان من الأهداف، إلا أنّ إيقاع الفريقين هبط كثيرًا فيما تبقى من النصف الأول.

وعمد ترزيتش إلى سلسلة تبديلات في الدقيقة 61، فدخل رينا والإنجليزي جايمي باينوي غيتينز، اللذين سجلا في المباراة السابقة أمام أوغسبورغ، بالإضافة إلى المهاجم العائد العاجي سيباستيان هالر.

هالر اقترب من التسجيل
وكاد هالر نفسه أن يسجّل بعد 10 دقائق إلا أن تدخلا في اللحظة الأخيرة من الحارس فين داهمان حال دون ذلك.

وفيما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، تمكن رينا من استغلال تمريرة حاسمة من هالر وتسجيل هدف الفوز (90+3).

وحقق هالر في المباراة السابقة عندما دخل من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني أول ظهور رسمي له بقميص الأصفر والأسود منذ تعافيه من سرطان الخصية.

وتم تشخيص هالر بعد أيام فقط من التوقيع مع دورتموند في صيف 2022 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، وقضى بقية العام في تلقي العلاج، بما في ذلك أربع جولات من العلاج الكيميائي وعمليتان جراحيتان.

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