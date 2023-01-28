أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا

القاهرة - بوابة الوسط

تساوى أونيون برلين بالنقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر بعد أن واصل عروضه القوية بفوزه 2- 0 على مضيفه هرتا برلين في دربي العاصمة اليوم السبت، قبل مباراة البافاري الحذرة مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت لاحقا، ضمن المرحلة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أونيون مع نهاية الشوط الأول برأسية الهولندي دانيلهو دوهيكي إثر ركلة حرة نفذها النمسوي كريستوفر تريميل (44)، وفق ما نشر على موقع «فرانس 24».

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وضاعف فريق العاصمة تقدمه بهدف بول سيغين (67) ليحقق انتصاره الثالث تواليا في الدوري.

ورفع أونيون رصيده إلى 36 نقطة بالتساوي مع بايرن الذي يستقبل لاحقًا فرانكفورت الخامس (31 نقطة) ليستعيد الوصافة من لايبزيغ بعد فوز الأخير على شتوتغارت الجمعة، وهذا الفوز الخامس تواليا لأونيون على غريمه في الديربي.

وحقق فرايبورغ أخيرا انتصاره الأول بعد استئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفوزه 3- 1 على ضيفه أوغسبورغ.

أهداف فرايبورغ

وسجل أهداف فرايبورغ النمساوي مايكل غريغوريتسخ (13) ولوكاس هولر (30) والنمساوي فيليب لينهارت (85)، فيما أحرز مرجيم بيريشا الهدف الوحيد للضيوف (29 من ركلة جزاء)، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

وارتقى نيكلاس فولكروغ إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري (13) متجاوزا الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، بتسجيله ثنائية فوز فيردر بريمن 2-1 على ضيفه فولفسبورغ الذي سجل له الأميركي كيفن باريديس.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا عريضًا 4-1 على مضيفه هوفنهايم، وسجل النمسوي كريم أونيسيوي هاتريك ليقود ماينتس للفوز 5-2 على ضيفه بوخوم.