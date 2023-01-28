  • Alwasat News
Atwasat

أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 07:53 مساء
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا
لاعبو أونيون برلين يحتفلون بأحد الأهداف أمام هرتا في الدوري الألماني، برلين، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

تساوى أونيون برلين بالنقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر بعد أن واصل عروضه القوية بفوزه 2- 0 على مضيفه هرتا برلين في دربي العاصمة اليوم السبت، قبل مباراة البافاري الحذرة مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت لاحقا، ضمن المرحلة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أونيون مع نهاية الشوط الأول برأسية الهولندي دانيلهو دوهيكي إثر ركلة حرة نفذها النمسوي كريستوفر تريميل (44)، وفق ما نشر على موقع «فرانس 24».

- التونسي عيسى العيدوني ينضم ليونيون برلين وصيف الدوري الألماني
- بايرن يبحث عن الفوز أمام فرانكفورت وصراع مشتعل على المراكز الأربعة الأولى

وضاعف فريق العاصمة تقدمه بهدف بول سيغين (67) ليحقق انتصاره الثالث تواليا في الدوري.

ورفع أونيون رصيده إلى 36 نقطة بالتساوي مع بايرن الذي يستقبل لاحقًا فرانكفورت الخامس (31 نقطة) ليستعيد الوصافة من لايبزيغ بعد فوز الأخير على شتوتغارت الجمعة، وهذا الفوز الخامس تواليا لأونيون على غريمه في الديربي.

وحقق فرايبورغ أخيرا انتصاره الأول بعد استئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفوزه 3- 1 على ضيفه أوغسبورغ.

أهداف فرايبورغ
وسجل أهداف فرايبورغ النمساوي مايكل غريغوريتسخ (13) ولوكاس هولر (30) والنمساوي فيليب لينهارت (85)، فيما أحرز مرجيم بيريشا الهدف الوحيد للضيوف (29 من ركلة جزاء)، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

وارتقى نيكلاس فولكروغ إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري (13) متجاوزا الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، بتسجيله ثنائية فوز فيردر بريمن 2-1 على ضيفه فولفسبورغ الذي سجل له الأميركي كيفن باريديس.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا عريضًا 4-1 على مضيفه هوفنهايم، وسجل النمسوي كريم أونيسيوي هاتريك ليقود ماينتس للفوز 5-2 على ضيفه بوخوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو

اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
صندوق النقد: اضطرابات وتشرذم سياسي بسبب صدمات الاقتصاد العالمي

صندوق النقد: اضطرابات وتشرذم سياسي بسبب صدمات الاقتصاد العالمي
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية

المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية
ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 ...
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور ......
المزيد
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه ......
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام تسيتسباس
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة ......
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث...
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح...
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان...
المزيد