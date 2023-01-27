التونسي عيسى العيدوني ينضم ليونيون برلين وصيف الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي يونيون برلين الألماني وصيف الدوري الألماني اليوم الجمعة عن ضمه نجم خط وسط منتخب تونس عيسى العيدوني إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من نادي فيرينتسفاروش المجري.

وحصد العيدوني مع ناديه المجري الدوري المحلي في مناسبتين، قبل أن يتوج أداءه مع منتخب تونس في كأس العالم 2022، بفوز أمام المنتخب الفرنسي في ثالث لقاءات دور المجموعات، وفق ما نشرته قناة التاسعة التونسية.

- تونس تقهر بطل العالم وتودع المونديال برأس مرفوع (صور)

- قائد المنتخب التونسي وهبي الخزري يعلن الاعتزال دوليا

وقال اللاعب الذي خاض 28 مباراة دولية إلى موقع النادي الرسمي: «حلم أي لاعب الاحتراف في أحد أفضل الدوريات في العالم، سعيد لقدرتي على إثبات نفسي في «البوندزليغا»».

قادر على التأقلم ببرلين

وأضاف: «من كل ما رأيته وسمعته حتى الآن، يونيون برلين ناد ودي، لكن أيضا شغوف وطموح، أنا مقتنع بتأقلمي هنا وسأقدم كل شيء لأنجح مع يونيون».

وانتقل العيدوني إلى وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، خلف المتصدر بايرن ميونخ بفارق ثلاث نقاط، في صفقة قيمتها أربعة ملايين يورو، وغير معلوم حتى الآن مدة العقد.