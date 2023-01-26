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أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش أمام تومي بول وتسيتسيباس لفك نحس نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 05:38 مساء
أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش أمام تومي بول وتسيتسيباس لفك نحس نصف النهائي
ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على الروسي أندري روبليف في ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، 25 يناير 2023. (الإنترنت)
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خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش فائزا في مبارياته التسع جميعها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، ويسعى للمحافظة على سجله المثالي أمام الأميركي تومي بول الجمعة.

على عكسه، يسعى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى فك النحس الذي لازمه في هذا الدور في المحاولات الثلاث جميعها سابقا عندما يواجه الروسي كارن خاتشانوف، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

عانى ديوكوفيتش الذي حقق لقبه الأول في ملبورن عام 2008، بدنيًا في الأدوار الأولى من نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.

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وأكد المرشح الأبرز لحصد اللقب أنه عاد إلى أفضل مستوياته قبل نصف النهائي، بفوزين ساحقين بثلاث مجموعات نظيفة ضد الأسترالي أليكس دي مينور والروسي أندري روبليف، خسر خلالهما 12 شوطا فقط.

ويمتلك المصنف خامسا عالميا دافعا إضافيا للذهاب إلى أبعد الحدود ومعادلة ألقاب الإسباني رفايل نادال في البطولات الأربع الكبرى «22 لقبا»، بعد أن غاب عن نسخة العام الماضي عندما تم ترحيله بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علما بأن نادال حقق اللقب في غيابه.

قال ابن الـ35 عاما: «أحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي، لاسيما في بطولات «الغراند سلام»، لأنه في هذه المرحلة من مسيرتي، هذه هي البطولات الأكثر أهمية».

وتابع المصنف أول عالميا سابقا: «ولكن بإمكاني القول إن هناك دافعا إضافيا هذا العام، بسبب الإصابة وما حصل العام الماضي، أردت فقط أن أؤدي جيدا».

وأضاف: «حتى الآن لدي سجل مثالي على الملاعب الصلبة الأسترالية، في دورة أديلايد «التي فاز بها» وهنا. ألعب بشكل أفضل تدريجيا، لا يمكنني أن أطلب وضعا أفضل لأكون فيه في الوقت الحالي».

وحقق ديوكوفيتش بعد فوزه على روبليف في نصف النهائي انتصاره الـ26 تواليا في أستراليا المفتوحة منذ 2019، معادلا الرقم القياسي للأميركي أندري أغاسي في العصر الحديث للعبة الذي حققه بين 2000 و2004.

تومي بول يبلغ أول نصف نهائي ببطولة كبرى
وسيكون من الصعب على تومي بول المصنف 35 عالميا الذي بلغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرته في 14 محاولة، مخالفة التوقعات.

قال ابن الـ25 عاما: «لم نتواجه أبدا سابقا. مما لا شك فيه أنه يشعر براحة كبيرة في أستراليا، سيكون تحديا صعبا ولكن أقدم أفضل مستوياتي لذا إنه وقت مناسب».

أكد ديوكوفيتش من جهته الذي فاز بالمباريات النهائية التسع جميعها التي بلغها في ملبورن، أنه راقب عن كثب منافسه الأميركي.

قال ابن الـ35 عاما: «يلعب ربما أفضل تنس في مسيرته، إنه لاعب مندفع وديناميكي للغاية، أعتقد أنه يستطيع إصابة جميع الأماكن بالإرسال، إنه لاعب كامل جدا»، وأضاف: «إنه أول نصف نهائي له، ليس لديه شيء يخسره».

هل يستمر نحس تسيتسيباس بنصف النهائي؟
يلتقي تسيتسيباس ضد خاتشانوف المصنف 20 عالميا في نصف النهائي الآخر متطلعا لكسر نحس لازمه ثلاث مرات سابقة في ملبورن، آخرها في العامين الماضيين.

ويؤمن اللاعب البالغ 24 عاما بأنه نضج كفاية وأن هذه المرة قد تكون فرصته ليبلغ نهائي كبير ثان في مسيرته بعد «رولان غاروس» 2021 ضد ديوكوفيتش عندما أهدر تقدما بمجموعتين.

وقال في هذا الصدد: «أشعر بحال جيدة بطريقة لعبي، لا أعتقد أني شعرت بذلك منذ وقت طويل»، وتابع: «قلت سابقا إني لاعب مختلف (عن الماضي) وألعب بطريقة مختلفة، عقليتي مختلفة».

تسيتسيباس حاسم أمام خاتشانوف
وحسم مبارياته الخمس جميعها السابقة ضد خاتشانوف، آخرها في الدور الـ16 لدورة روما للماسترز العام الماضي عندما عاد من تأخر بمجموعة، وأبدى حماسته لمواجهته مجددا.

وقال: «إنها مباراة أتطلع لخوضها، أتطلع للمزيد وللأفضل، أتطلع لخلق ذكريات سحرية هنا في أستراليا».

من جهته، عادل الروسي أفضل نتيجة له في بطولة كبرى بعد أن بلغ نصف نهائي الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

وأكد أن «نصف النهائي الأول الكبير لي في الولايات المتحدة أعطاني دافعا إضافيا وثقة إضافية لأعرف قدراتي، وما بإمكاني فعله عندما أكون في أفضل مستوياتي».

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