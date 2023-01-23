ديوكوفيتش يقطع تذكرة ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط

خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات، نزهة سهلة أمام صاحب الأرض أليكس دي مينور وهزمه بثلاث مجموعات (6-2 و6-1 و6-2)، الإثنين، في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

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وقال المصنف خامسا عالميا بعد فوزه السهل على المصنف 22 عالميا في ملعب رود ليفر أرينا في ساعتين وست دقائق «أردت الفوز بثلاث مجموعات. شعرت أنها فرصتي للاستفادة. كرة المضرب رياضة سريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم»، بحسب «فرانس برس».

أزمة ديوكوفيتش مع كوفيد

وغاب ديوكوفيتش عن نسخة العام الماضي لعدم تلقيه لقاحا مضادا لـ«كوفيد-19»، علما بأنه حصل على تأشيرة لدخول الأراضي الأسترالية، لكنه احتجز في المطار لأيام عدة قبل أن يجرى ترحيله.

وعن الإصابة في قدمه اليسرى، قال المصنف أول عالميا سابقا الذي لم يخسر في ملبورن منذ 2018 «لم أشعر بأي شيء اليوم حيال الإصابة. كانت الأمور رائعة. فريقي الطبي قام بعمل رائع. لا أريد الاحتفال مبكرا، وأعرف أن الأمور قد تتغيّر بسرعة».

البحث عن معادلة الرقم القياسي

ويبحث اللاعب البالغ 35 عاما عن لقبه الكبير الثاني والعشرين، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الإسباني رافايل نادال. وبحال تتويجه الأحد المقبل، سيعود إلى المركز الأول عالميا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

سيلاقي في ربع النهائي الروسي أندري روبليف المصنف خامسا والمتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولغر رونه. قال عن روبليف «فرض نفسه في الآونة الأخيرة. يملك قوة كبيرة في الإرسال والكرات الأمامية. آمل في تحقيق نتيجة مماثلة».

وهذه المرة الـ54 يبلغ ربع نهائي البطولات الكبرى، بفارق أربع مرات عن السويسري المعتزل روجيه فيدرر.