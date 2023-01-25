ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رابعًا، عودته الموفقة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي للمرة العاشرة بفوزه السهل، الأربعاء، على الروسي أندري روبليف الخامس (6-1 و6-2 و6-4)، بحسب «فرانس برس».

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وغاب ديوكوفيتش عن البطولة الأسترالية العام الماضي وحُرِم من محاولة الفوز بلقبها للمرة الرابعة تواليًا والعاشرة في مسيرته على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

غياب ديوكوفيتش فتح الباب أمام الإسباني رافايل نادال لإحراز اللقب ثم الفوز لاحقًا بلقبه الثاني والعشرين الكبير، متخطيًا الصربي الذي يتواجه في دور الأربعة مع الأميركي تومي بول الفائز على مواطنه بن شيلتون.

ديوكوفيتش. (إنترنت)