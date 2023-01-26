المجلس الأولمبي الآسيوي يعرض منح الرياضيين الروس فرصة المشاركة في الألعاب الآسيوية

عرض المجلس الأولمبي الآسيوي، الخميس، منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، على موقعه الرسمي: «يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية».
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وتابع: «عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية».
عودة الرياضيين الروس محل شك
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن عودة الرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 يجب «استكشافها بشكل أكبر» رغم الدعوات الأوكرانية لحظرهم.
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