المجلس الأولمبي الآسيوي يعرض منح الرياضيين الروس فرصة المشاركة في الألعاب الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض المجلس الأولمبي الآسيوي، الخميس، منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، على موقعه الرسمي: «يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية».

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وتابع: «عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية».