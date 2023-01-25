زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 المقرر إجراؤها في باريس.

وأعرب زيلينسكي، قبل شهر، لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن معارضته الشديدة للموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية والداعم لمشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد المقبلة بشرط أن لا يرتدوا ما يشير إلى ألوان علمي بلديهما.

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وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي على منصة «تلغرام» أنه طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي على المنصة في أعقاب اتصال هاتفي مع ماكرون: «لقد شددت بشكل خاص على أنه لا ينبغي أن يكون للرياضيين الروس مكان في الألعاب الأولمبية في باريس».

«عزلة تامة» للرياضيين الروس

في منتصف ديسمبر، طالب زيلينسكي بوضع الرياضيين الروس في «عزلة تامة» عن جميع المسابقات الدولية.

كما أعرب لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن معارضته الشديدة للموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية التي قالت في منتصف ديسمبر إنها تؤيد مشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا في دورة الألعاب الأولمبية بباريس بشرط أن لا يرتدوا ما يشير إلى ألوان علمي بلديهما.

وعلى إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، انطلاقا من الأراضي الروسية وأراضي بيلاروسيا، سارعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى معاقبة كل من موسكو ومينسك.

إيقاف تنظيم الأحداث الرياضية في روسيا

ولم يجر تنظيم أي حدث رياضي دولي في روسيا أو في بيلاروسيا، كما لم يحصل أي حدث رياضي فيهما على أي دعم دولي، ومُنع كذلك رفع أي رموز وطنية لهذين البلدين خلال أي حدث رياضي دولي.

للتذكير، فإن العملية العسكرية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا انطلقت ثلاثة أيام فقط بعد حفل ختام دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين، في انتهاك للهدنة الأولمبية التي تبدأ قبل أسبوع من بدء دورة الألعاب الأولمبية وتنتهي بعد أسبوع من انتهاء دورة الألعاب البارالمبية.

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