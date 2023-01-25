  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 06:24 مساء
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
شعار الألعاب الأولمبية 2024 على قوس النصر في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 المقرر إجراؤها في باريس.

وأعرب زيلينسكي، قبل شهر، لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن معارضته الشديدة للموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية والداعم لمشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد المقبلة بشرط أن لا يرتدوا ما يشير إلى ألوان علمي بلديهما.

- أولمبياد بكين: غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي.. وكابوس جديد لشيفرين
- أولمبياد بكين: الياباني هيرانو يتوج بذهبية ألواح التزلج

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي على منصة «تلغرام» أنه طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي على المنصة في أعقاب اتصال هاتفي مع ماكرون: «لقد شددت بشكل خاص على أنه لا ينبغي أن يكون للرياضيين الروس مكان في الألعاب الأولمبية في باريس».

«عزلة تامة» للرياضيين الروس
في منتصف ديسمبر، طالب زيلينسكي بوضع الرياضيين الروس في «عزلة تامة» عن جميع المسابقات الدولية.

كما أعرب لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن معارضته الشديدة للموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية التي قالت في منتصف ديسمبر إنها تؤيد مشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا في دورة الألعاب الأولمبية بباريس بشرط أن لا يرتدوا ما يشير إلى ألوان علمي بلديهما.

وعلى إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، انطلاقا من الأراضي الروسية وأراضي بيلاروسيا، سارعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى معاقبة كل من موسكو ومينسك.

إيقاف تنظيم الأحداث الرياضية في روسيا
ولم يجر تنظيم أي حدث رياضي دولي في روسيا أو في بيلاروسيا، كما لم يحصل أي حدث رياضي فيهما على أي دعم دولي، ومُنع كذلك رفع أي رموز وطنية لهذين البلدين خلال أي حدث رياضي دولي.

للتذكير، فإن العملية العسكرية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا انطلقت ثلاثة أيام فقط بعد حفل ختام دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين، في انتهاك للهدنة الأولمبية التي تبدأ قبل أسبوع من بدء دورة الألعاب الأولمبية وتنتهي بعد أسبوع من انتهاء دورة الألعاب البارالمبية.

أولمبياد بكين: الياباني هيرانو يتوج بذهبية ألواح التزلج

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة
ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة ...
المدير الرياضي لبايرن ينتقد تصرف غنابري
المدير الرياضي لبايرن ينتقد تصرف غنابري
سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش
سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع النصر
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع ...
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال...
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب......
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى ......
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس...
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع النصر
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير ......
المزيد