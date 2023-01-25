يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط

زعم تقرير نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، وجود رغبة كبيرة لدى المدرب الألماني يورغن كلوب في استبدال لاعبه المصري محمد صلاح، بجناح يوفنتوس الإيطالي فيديريكو كييزا، الصيف المقبل، بعد تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم.

وجعل ليفربول الإنجليزي لاعبه محمد صلاح الأعلى أجرا في الفريق مع تجديد تعاقده الصيف الماضي، إلا أن تراجع مستوى صلاح رفقة زملائه في الفريق، جعل المدرب الألماني يرغب في التخلص منه، وفق ما نشره «كالتشيو ميركاتو».

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وأكد الموقع أن النادي بدأ يفكر في بيع هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم ثلاث مرات، محددا 70 مليون إسترليني فما فوق، للتخلي عن خدمات صلاح، مشيرا إلى أن النادي الإنجليزي قد حدد كييزا لاعب اليوفي كبديل محتمل لنجم «الريدز» المصري.