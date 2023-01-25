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يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 05:58 مساء
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
تجاهل لاعب ليفربول محمد صلاح مدربه يورغن كلوب أثناء التبديل. (أرشيفية: الإنترنت)
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زعم تقرير نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، وجود رغبة كبيرة لدى المدرب الألماني يورغن كلوب في استبدال لاعبه المصري محمد صلاح، بجناح يوفنتوس الإيطالي فيديريكو كييزا، الصيف المقبل، بعد تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم.

وجعل ليفربول الإنجليزي لاعبه محمد صلاح الأعلى أجرا في الفريق مع تجديد تعاقده الصيف الماضي، إلا أن تراجع مستوى صلاح رفقة زملائه في الفريق، جعل المدرب الألماني يرغب في التخلص منه، وفق ما نشره «كالتشيو ميركاتو».

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وأكد الموقع أن النادي بدأ يفكر في بيع هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم ثلاث مرات، محددا 70 مليون إسترليني فما فوق، للتخلي عن خدمات صلاح، مشيرا إلى أن النادي الإنجليزي قد حدد كييزا لاعب اليوفي كبديل محتمل لنجم «الريدز» المصري.

باريس أبرز المهتمين
ويبدو باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح، الذي يشارك في نفس مركز الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بكأس العالم 2022 الماضية في قطر، والذي تحوم الشائعات حول مستقبله مع الفريق الباريسي، خاصة أن عقده ينتهي الصيف المقبل.

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