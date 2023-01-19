  • Alwasat News
Atwasat

العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 09:06 مساء
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
alwasat radio

توّج المنتخب العراقي بلقب بطولة «خليجي 25» التي يستضيفها، بالفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-2، بعدما احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي.

وتقدم منتخب العراق، الذي فاز باللقب للمرة الرابعة بعد غياب 35 سنة، بهدف سجله لاعبه إبراهيم بايش عقب مرور 24 دقيقة قبل أن يتعادل المنتخب العماني بهدف في الدقيقة 90+10 عن طريق لاعبه صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

- خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية

بعدها لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين نجح خلالهما المنتخب العراقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقييقة 116 من ركلة جزاء سددها لاعبه أمجد عطوان، ثم تعادل المنتخب العماني للمرة الثانية بهدف في الدقيقة 119 قبل أن يُسجل العراق الهدف الثالث بالدقيقة 120+2 عن طريق لاعبه مناف يونس.

المنتخب العراقي (تويتر)
المنتخب العراقي (تويتر)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة ...
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بالصور والفيديو.. ملعب البصرة قبل انطلاق حفل ختام «خليجي 25»
بالصور والفيديو.. ملعب البصرة قبل انطلاق حفل ختام «خليجي 25»
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
المزيد
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)...
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي...
خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية
خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة ......
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور ......
المزيد