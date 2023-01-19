العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توّج المنتخب العراقي بلقب بطولة «خليجي 25» التي يستضيفها، بالفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-2، بعدما احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي.

وتقدم منتخب العراق، الذي فاز باللقب للمرة الرابعة بعد غياب 35 سنة، بهدف سجله لاعبه إبراهيم بايش عقب مرور 24 دقيقة قبل أن يتعادل المنتخب العماني بهدف في الدقيقة 90+10 عن طريق لاعبه صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

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بعدها لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين نجح خلالهما المنتخب العراقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقييقة 116 من ركلة جزاء سددها لاعبه أمجد عطوان، ثم تعادل المنتخب العماني للمرة الثانية بهدف في الدقيقة 119 قبل أن يُسجل العراق الهدف الثالث بالدقيقة 120+2 عن طريق لاعبه مناف يونس.

المنتخب العراقي (تويتر)

المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)

المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)

المنتخب العراقي يحتفل بالفوز بلقب خليجي 25، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)