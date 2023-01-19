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خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 05:28 مساء
خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية
جانب من المواجهة الأولى بين العراق وعمان في بطولة «خليجي 25»، بملعب البصرة، 6 يناير 2023. (الإنترنت)
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أعلن المدرب خيسوس كاساس تشكيلة منتخب العراق، التي ستخوض المباراة النهائية لكأس الخليج العربي «خليجي 25» أمام المنتخب العماني، والتي يحتضنها ملعب البصرة الدولي.

وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: جلال حسن.
خط الدفاع: آلاي فاضل ومصطفى ناظم و علي فائز وضرغام إسماعيل.
خط الوسط: أمير العماري وإبراهيم بايش وأمجد عطوان.
خط الهجوم: أيمن حسين وشيركو كريم وحسين علي.

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كما أعلن أيضا مدرب المنتخب العماني برانكو إيفانكوفيتش، التشكيلة التي سيخوض بها «الأحمر» المواجهة، والتي يطمح من خلالها للفوز باللقب.

تشكيلة المنتخب العماني كاملة:
حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.
خط الدفاع: محمد المسلمي وفهمي دوربين وأحمد الخميسي وأحمد الكعبي.
خط الوسط: جميل اليحمدي وحارب السعدي وزاهر الأغبري.
خط الهجوم: عصام الصبحي والمنذر العلوي وصلاح اليحيائي.

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