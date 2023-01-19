خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية

أعلن المدرب خيسوس كاساس تشكيلة منتخب العراق، التي ستخوض المباراة النهائية لكأس الخليج العربي «خليجي 25» أمام المنتخب العماني، والتي يحتضنها ملعب البصرة الدولي.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: جلال حسن.
خط الدفاع: آلاي فاضل ومصطفى ناظم و علي فائز وضرغام إسماعيل.
خط الوسط: أمير العماري وإبراهيم بايش وأمجد عطوان.
خط الهجوم: أيمن حسين وشيركو كريم وحسين علي.
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كما أعلن أيضا مدرب المنتخب العماني برانكو إيفانكوفيتش، التشكيلة التي سيخوض بها «الأحمر» المواجهة، والتي يطمح من خلالها للفوز باللقب.
تشكيلة المنتخب العماني كاملة:
حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.
خط الدفاع: محمد المسلمي وفهمي دوربين وأحمد الخميسي وأحمد الكعبي.
خط الوسط: جميل اليحمدي وحارب السعدي وزاهر الأغبري.
خط الهجوم: عصام الصبحي والمنذر العلوي وصلاح اليحيائي.
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