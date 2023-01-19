خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب خيسوس كاساس تشكيلة منتخب العراق، التي ستخوض المباراة النهائية لكأس الخليج العربي «خليجي 25» أمام المنتخب العماني، والتي يحتضنها ملعب البصرة الدولي.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: آلاي فاضل ومصطفى ناظم و علي فائز وضرغام إسماعيل.

خط الوسط: أمير العماري وإبراهيم بايش وأمجد عطوان.

خط الهجوم: أيمن حسين وشيركو كريم وحسين علي.

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كما أعلن أيضا مدرب المنتخب العماني برانكو إيفانكوفيتش، التشكيلة التي سيخوض بها «الأحمر» المواجهة، والتي يطمح من خلالها للفوز باللقب.