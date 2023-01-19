بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25»، والذي يحتضنه ملعب البصرة الدولي في العراق.

ويحيي الحفل النجم ماجد المهندس والنجمة أحلام، قبيل انطلاق نهائي البطولة بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

وسيعقب الحفل دخول اللاعبين إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء، قبل العودة مجددا إلى غرفة الملابس، للاستعداد لبدء المباراة.

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وكاد الاتحاد العراقي أن يلغي إقامة المباراة النهائية اليوم الخميس، بعد الأحداث التي جرت حول ملعب المباراة، وتدافع الجماهير العراقية التي جاءت لمؤازرة منتخب بلادها في المباراة، ما أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين، لكن الاتحاد قرر في النهاية إقامة المباراة في موعدها، بعد إدخال الجماهير حاملي التذاكر إلى الملعب المباراة، وصرف الآخرين إلى أماكن أخرى لمشاهدة المباراة عبر الشاشات.