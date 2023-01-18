نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

القاهرة - بوابة الوسط

تختتم غدا الخميس النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية والتي ستجمع بين منتخبي العراق المستضيف ونظيره العماني على ملعب البصرة الدولي، وستتجدد المواجهة بين المنتخبين بعد أن التقيا في دور المجموعات وتعادلا سلبيا، لكن هذه المرة يجب أن تنتهي المواجهة بفوز أحدهما لتحقيق اللقب.

ويسعى المنتخب العراقي إلى حصد اللقب الرابع له في البطولة بعد أعوام 1979 و1984 و1988، خاصة أنه يستضيف البطولة على أرضه للمرة الثانية بعد عام 1979، ويحظى بدعم جماهيري كبير، ليكون الفريق الوحيد الذي حصدها أربع مرات، متفوقا على السعودية وقطر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ويصل منتخب «أسود الرافدين» دون أي خسارة، إذ تعادل في المجموعة الأولى مع المنتخب العماني دون أهداف، قبل أن يهزم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، ويختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على اليمن بخماسية نظيفة، وواجه في نصف نهائي البطولة نظيره القطري، الذي تجاوزه بهدفين لهدف.

مدرب المنتخب العراقي يرى المواجهة صعبة

وقال الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، إن المواجهة مع المنتخب العماني ستكون صعبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن فريقه سيفاجئ العماني خلال المباراة.

وأكمل كاساس في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البصرة: «نعلم أن المنتخب العماني جيد وشاهدناه من قبل وكل فريق يعلم الآخر تماما ويعلم ما هي طريقة لعبه».

وبين مدرب العراق أنه سيحاول تصحيح بعض الأشياء التي لم يتم العمل بها على الوجه المطلوب في المباراة الأولى والتي جمعته مع عمان في افتتاح البطولة، موضحا أن كل مباراة مختلفة، مشددا على رغبتهم الكبيرة في إسعاد الشعب العراقي وإحراز اللقب.

وتمنى كاساس ألا تصل المباراة إلى ركلات الترجيح غدا، وتابع: «بالطبع هناك أخطاء ويوما بعد يوم الفريق في تحسن ونتمنى أن تكون الأخطاء قليلة جدا لنحرز اللقب».

وأكد أيضا: «لا يوجد أي غياب بين اللاعبين، ولكن ينتابني القلق بسبب إصابة بعض اللاعبين بنزلات برد بسيطة يوم أمس، أتمنى أن يكونوا غدا على جاهزية تامة».

المنتخب العماني يأمل في الثالثة

على الجانب الآخر يطمح المنتخب العماني إلى التتويج باللقب الثالث له في بطولة كأس الخليج بعد عامي 2009 و2017، ليتساوى مع العراق والسعودية وقطر.

واستهل المنتخب العماني مشواره بالتعادل سلبيا مع العراق، ثم حقق الفوز على منتخبي اليمن والسعودية 3 / 2 و2 / 1 تواليا ليتأهل إلى نصف النهائي ثم تغلب على البحرين 1 / صفر وتأهل للنهائي.

وأكد مدرب منتخب عمان برانكو إيفانكوفيتش، أن بلوغ المنتخب المباراة النهائية في بطولة خليجي 25 كان شاقا لكنه مستحق، وأضاف: «نهنئ العراق على نجاح البطولة، وتواجد الجماهير في جميع المباريات، حتى تلك التي لم يكن طرفها منتخب العراق».

وأكمل: «سعيد بتواجدنا في النهائي، ومتشوقون لخوض المباراة أمام 65 ألف متفرج، وبلوغ النهائي مهمة لم تكن يسيرة، لكننا في النهاية حققنا الهدف».

مدرب عمان يثق في جاهزية لاعبيه

وأوضح إيفانكوفيتش أن المنتخب العراقي قوي، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولن تكون مواجهته سهلة، لكني واثق بلاعبينا وجاهزون للمباراة النهائية.

ويتواجه المنتخبان العراقي والعماني غدا للمرة 11 في البطولة، إذ حقق العراق خمسة انتصارات مقابل انتصارين لعمان وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي روماني بقيادة ستيفان كوفاكس، ويعاونه فاسيلي مارينيسكو وميهاي ارتين.

العراق أكثر من سجل في البطولة

وسجل المنتخب العراقي خلال هذه البطولة تسعة أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا في مباراة الدور نصف النهائي، ليكون المنتخب الأكثر تسجيلا للأهداف، في حين أحرز لاعبو المنتخب العماني أربعة أهداف واستقبلت شباكه هدفين في الدور الأول.

ويتصدر أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي صدارة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف، وينافسه زميله إبراهيم بايش برصيد هدفين، فيما خرج من المنافسة لاعبا منتخب قطر أحمد علاء وعمرو عبدالفتاح برصيد هدفين لكل منهما.