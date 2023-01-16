العراق × قطر.. البحرين × عمان في نصف نهائي «خليجي 25»

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، الإثنين، إقامة مباراتي قبل النهائي، إذ يلتقي العراق مضيف البطولة مع قطر في ملعب البصرة، بينما تلعب البحرين مع عُمان على ملعب الميناء الأولمبي.

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وتنطلق مباراة العراق وقطر في البداية، تليها مواجهة البحرين وعُمان، والفائز من المباراتين يخوض النهائي الخميس المقبل، ويسعى الإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق، إلى مواصلة إسعاد جماهير فريقه بعد الانتصار الكبير (5-0) على اليمن في ختام مباريات المجموعة الأولى.

وتجمع مواجهة أخرى في قبل النهائي بين البحرين بطلة (خليجي 24) وعُمان بطلة (خليجي 23)، وكل منهما سيسعى لبلوغ النهائي، وتسعى البحرين للقبها الثاني على التوالي، بينما يحدو الأمل المنتخب العُماني في حصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة بعد عامي 2009 و2017.