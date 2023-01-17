«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدد أمس طرفا نهائي بطولة «خليجي 25»، التي تقام في البصرة، إذ نجح المنتخب العراقي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز أمام المنتخب القطري، بينما حجز المنتخب العماني تذكرة العبور عقب تخطيه المنتخب البحريني في نصف النهائي.

وستحمل المواجهة النهائية بين المنتخبين تنافسية كبيرة، إذ يرغب العراق في الانفراد بصدارة المنتخبات المتوجة، إذ يتساوى مع منتخبات السعودية وقطر بثلاث بطولات، ويرغب في حصد الرابعة التي تقام على أرضه، بينما يأمل عمان في الالتحاق بهم وحصد الثالثة من براثن «أسود الرافدين».

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وحقق المنتخب العراقي الفوز في مباراة نصف النهائي الأولى أمام المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وجاءت جميع أهداف اللقاء في الشوط الأول، إذ تقدم العراق عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، قبل أن يعادل «الأدعم» النتيجة بقدم لاعبه عمرو سوراغ بعدها بعشر دقائق، وسجل أيمن حسين هدف الفوز لـ«أسود الرافدين» في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

بينما انتهت مواجهة عمان أمام البحرين بهدف نظيف جاء في الدقيقة (83) بواسطة جميل اليحمدي، لتتأهل عمان للمباراة النهائية ومواجهة البلد المستضيف للبطولة، على ملعب البصرة الخميس المقبل.



عمان توجت مرتين

وحقق المنتخب العماني لقب البطولة في مناسبتين سابقتين، الأولى أمام السعودية 2009، بينما الثانية أمام الإمارات 2018، وجاء الفوز العماني بركلات الجزاء في المباراتين.

بينما يستضيف العراق البطولة للمرة الثانية تاريخيا، بعد استضافتها في 1979، بينما ترغب الجماهير العراقية في رؤية منتخبها متوجا باللقب، بعد غياب عن المنافسات منذ 1988 بالسعودية.