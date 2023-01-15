نصف نهائي مثير ينتظر «خليجي 25».. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تصل بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25» إلى محطتها قبل الأخيرة، الإثنين، بإقامة مباراتي قبل النهائي، إذ يلتقي العراق مضيف البطولة مع قطر في ملعب البصرة، بينما تلعب البحرين مع عُمان على ملعب الميناء الأولمبي.

وتنطلق مباراة العراق وقطر في البداية، تليها مواجهة البحرين وعُمان، والفائز من المباراتين يخوض النهائي الخميس المقبل، ويسعى الإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق، إلى مواصلة إسعاد جماهير فريقه بعد الانتصار الكبير (5-0) على اليمن في ختام مباريات المجموعة الأولى.

أشادة بالحضور الجماهيري العراقي

وأشاد المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، بالحضور الجماهيري ووصف جماهير منتخب بلاده بأنها كانت اللاعب رقم واحد في مباراتي السعودية واليمن، قائلا «كل الفرق استعدت لهذه البطولة بجدية وتدرك أهمية كأس الخليج، يقول البعض إن قطر تشارك بالفريق الثاني، ونحن كذلك يغيب عنا أكثر من 18 لاعبا نظرا لإقامة البطولة بعيدا عن فترات التوقف الدولية»، حسب «رويترز».

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وأضاف: «لا توجد مشاكل في المنتخب العراقي خلال البطولة، فريقنا في فندق وحده بعيدا عن باقي المنافسين، وإبعاد اللاعبين عن وسائل الإعلام دفعهم للتركيز».

تنافس ساخن بين البحرين وعمان

وتجمع مواجهة أخرى في قبل النهائي بين البحرين بطلة (خليجي 24) وعُمان بطلة (خليجي 23)، وكل منهما سيسعى لبلوغ النهائي، وتسعى البحرين للقبها الثاني على التوالي، بينما يحدو الأمل المنتخب العُماني في حصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة بعد عامي 2009 و2017.

وقال برانكو إيفانوكوفيتش مدرب عُمان، «إن مواجهة البحرين ستكون صعبة للغاية، نظرا لأن المنافس قوي، وهذه أول بطولة للخليج أشارك فيها، المباريات قوية والمنتخبات أعدت نفسها جيدا، والعراق يسعى للفوز باللقب على أرضه والمنتخب القطري شارك بفريق قوي، وكذلك الإمارات والبحرين، منحتا الفرصة للاعبين جدد لأننا نستعد لبطولة كأس آسيا وهي هدفنا النهائي».