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بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 02:43 مساء
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده
الجماهير تملئ جنبات ملعب البصرة الدولي، 19 يناير 2023. (الإنترنت)
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قرر الاتحاد العراقي إقامة مباراة نهائي «خليجي 25» بين منتخب العراق ومنتخب عمان في موعدها، بعد استقرار الوضع الأمني حول ملعب اللقاء، ودخول الجماهير إلى أماكنها.

وحدث تدافع للجماهير في محيط ملعب البصرة الدولي، أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، ما دفع السلطات العراقية للتدخل، ومحاولة إعادة الأمن إلى المنطقة.

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وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني في وقت سابق عن وجود رغبة في إلغاء إقامة المباراة النهائية، والتي وافقه عليها الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد اطلاعهم على مجريات الأحداث حول الملعب، ومع ورود نبأ وفاة شخص.

واستقر الوضع الأمني في ملعب البصرة، إلى جانب دخول الجماهير حاملي التذاكر إلى أرض الملعب، ليقرر بعدها أسعد العيداني، إقامة النهائي في موعده.

الاتحاد العراقي ينشر بيانا
ونشر الاتحاد العراقي بيانا عبر صفحته يؤكد فيه إقامة المباراة: «يؤكد الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة (خليجي 25) التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساءً في ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع».

وأضاف: «ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولة (خليجي 25)».

ومن المقرر أن يستضيف ملعب البصرة في تمام السادسة مساء بتوقيت ليبيا مواجهة نهائي «خليجي 25» بين العراق وعمان.

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