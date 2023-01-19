قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخص على الأقل، الخميس، فيما أصيب «العشرات» بجروح؛ نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب «جذع النخلة» في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، كما أفادت مصادر وكالة الأنباء العراقية «واع»، ووكالة «فرانس برس».

ونقلت «واع» عن مصدر طبي أن «التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا»، وأضاف أن «هناك حالات حرجة بين المصابين».

في حين قال مصدر طبي، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس» إن «شخصا فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة»، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساءً (16.00 بتوقيت غرينتش). وأكد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، الخميس، لقاء بين منتخبي العراق وعمان في نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات، هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.