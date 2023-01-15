القطري «العطية» يتوج باللقب للمرة الخامسة في «رالي دكار» بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

توج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب «رالي دكار الصحراوي» في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022.

- تعزيزات أمنية لرالي دكار 2023 في السعودية

جاء ذلك مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام في المملكة العربية السعودية، حيث أقيم الرالي للعام الرابع تواليا، حسب «فرانس برس».

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب، لاعب برودرايف، بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس، لاعب تويوتا ثالثا متأخرا بفارق 1:1.13 ساعة.